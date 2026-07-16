Asrın felaketinin yaralarını sarmak için konut seferberliğinin sürdüğü Malatya’da, hak sahiplerini sevindiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Güvenli ve modern kırsal konutların (köy evleri) anahtar teslim süreci için beklenen müjde geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yapımı tamamlanan yüzlerce köy evinin teslimat tarihini ve hak sahibi ilçeleri resmen açıkladı.

Kırsal Konutların Teslimi Yarın Başlıyor!

Vali Seddar Yavuz’un paylaştığı bilgilere göre; Yeşilyurt, Akçadağ ve Arguvan ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam 356 kırsal konutun anahtarları, 17 Temmuz 2026 Cuma (Yarın) günü itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Vali Seddar Yavuz O 3 İlçeyi Açıkladı İşte Dağılım ve Konut Sayıları

Hem betonarme hem de depreme karşı üst düzey dayanıklılık sunan modern hafif çelik teknolojisiyle inşa edilen köy evlerinin ilçelere göre dağılımı şu şekilde şekillendi:

Akçadağ Deprem Konutları (Betonarme): En fazla konut teslimatının yapılacağı Akçadağ'da, yapımı tamamlanan 264 adet betonarme kırsal konut yarın sahiplerini buluyor.

En fazla konut teslimatının yapılacağı Akçadağ'da, yapımı tamamlanan yarın sahiplerini buluyor. Yeşilyurt Deprem Konutları (Hafif Çelik): Yeşilyurt ilçesinde güvenli yapısıyla dikkat çeken 74 adet hafif çelik kırsal konut teslim edilecek.

Yeşilyurt ilçesinde güvenli yapısıyla dikkat çeken teslim edilecek. Arguvan Deprem Konutları (Hafif Çelik): Arguvan’da ise yapımı titizlikle tamamlanan 18 adet hafif çelik kırsal konutun anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

Vali Seddar Yavuz, yeni yuvalarına kavuşacak olan tüm vatandaşlara konutlarının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.