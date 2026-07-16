Malatya’nın Battalgazi ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm depolama alanını etkisi altına aldı.

İşte gökyüzünü siyah dumanların kapladığı o korku dolu saatlerin tüm detayları:

Alevler Kısa Sürede Tüm Tesisi Sardı

Yangın, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde bulunan çöp sahasında meydana geldi. Atıkların da tutuşmasıyla birlikte alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Yangının çevre bölgelere ve ormanlık alanlara sıçramaması için adeta bir seferberlik ilan edildi. İtfaiye erleri ve tesis görevlilerinin canla başla yürüttüğü çalışmalar tam 2 saat sürdü. Yoğun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Can Kaybı/Yaralı: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Maddi Hasar: Tesiste ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Çıkış Nedeni: Henüz netlik kazanmadı.

Yangının ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası yavaş yavaş dağılırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı.