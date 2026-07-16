Ekonomim Gazetesi ekonomi yorumcusu Alaattin Aktaş, uzun bir süredir devam eden balon söylentilerine karşı veriye dayalı bir analiz yayınladı. Rakamların çok yükseldiği ve yakında büyük bir çöküş yaşanacağı yönündeki umutların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

Endeksler Arasındaki 14 Yıllık Uçurum

• Araştırma, 2012 yılından günümüze kadar olan 14 yıllık bir dönemi kapsamaktadır.

• Bu dönemde TÜFE değerleri yaklaşık 19 kat artmıştır.

• Konut fiyatları ise aynı dönemde yaklaşık 41 kat artmıştır.

• Uzmanlar, bu durumu “1 birim enflasyon artışına karşılık ev fiyatlarında 2 birimlik zıplama” olarak açıklamaktadır.

• Bu dengesizlik, enflasyon yönünde bir eğilim göstermektedir.

Haziran 2023 Sonrası Daralan Makas

Konut ile genel tüketici fiyatları arasındaki makasın Haziran 2023'te yüzde 165'e kadar genişlediği biliniyor. Yayınlanan Mayıs 2026 verileri, aradaki devasa açıklığın yüzde 107 seviyesine gerilediğini tescilledi. Yaşanan bu gerilemenin bir balon patlaması anlamına gelmediği ve klasik teorilerin gayrimenkul sektörü için geçerli olmadığı açıklandı. Rakamların anlık ve sert bir düşüş yaşamasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, nominal değerlerin korunduğu, sadece artış potansiyelinin zayıfladığı bildirildi.

Talebin Canlı Tutucu Etkisi Devam Ediyor

Ev almanın sadece bir yatırım değil temel bir barınma ihtiyacı olmasından dolayı, kriz anlarında kolayca vazgeçilecek bir alan olmadığı hatırlatılıyor. Satın alma gücü dip seviyeleri gören dar gelirli aileler için ev sahibi olmak hayal olsa da, sektördeki arz-talep döngüsünün tamamen durmadığı gözlemleniyor.