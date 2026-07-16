Malatya'da bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan uluslararası Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı heyecanı başlıyor. Festivalin en renkli anlarından biri olan geleneksel kortej yürüyüşü nedeniyle, şehir merkezindeki bazı ana caddelerde ulaşım geçici olarak durdurulacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er imzasıyla yayımlanan duyuruya göre, yarın (17 Temmuz Cuma) belirli saatler arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Malatya'da Yarın Hangi Yollar Kapanıyor? (17 Temmuz 2026)

Festival coşkusunun yaşanacağı kortej yürüyüşü esnasında sürücülerin mağdur olmaması adına trafiğe kapatılacak caddeler şu şekilde açıklandı:

Kışla Caddesi (Gazi İlkokulu civarından itibaren)

(Gazi İlkokulu civarından itibaren) Fuzuli Caddesi

Kışla ve Fuzuli Caddesi Saat Kaçta Trafiğe Kapanacak?

Yapılan resmi duyuruya göre; belirtilen güzergahlar 17 Temmuz Cuma günü saat 16.30 ile 19.30 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak. Kortej yürüyüşünün tamamlanmasının ardından yollar yeniden trafiğe açılacak.

Kernek Meydanı'nda Trafik Nasıl Sağlanacak?

Yürüyüşün varış noktası olan Kernek Meydanı'ndaki trafik akışı ise tamamen kortejin ilerleyiş durumuna göre anlık ve kontrollü olarak yönlendirilecek. Sürücülerin bu bölgeden geçerken trafik işaretçilerine ve polis yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.