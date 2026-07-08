Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yılların karanlıkta kalan faili meçhul dosyalarını aydınlatmak amacıyla çok önemli bir çalışmaya imza attı. Geçmiş dönemde kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir şahsın akıbetinin ortaya çıkarılması için yürütülen titiz soruşturma kapsamında, cinayet büro amirliği ekipleri hedefe Yazıhan ilçesini koydu.

1250 RAKIMDA NEFES KESEN OPERASYON ANSIR MAĞARALARI DİDİK DİDİK EDİLDİ

Alınan adli istihbarat ve yapılan teknik değerlendirmelerin ardından güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı. Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi sınırlarında yer alan ve bölge halkı arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen sarp ve kayalık bölgede geniş çaplı bir arama çalışması gerçekleştirildi.

Ulaşımı oldukça güç olan bölgedeki arama faaliyetlerine sadece polis ekipleri değil; AFAD, UMKE ve güvenlik korucuları da tam kadro destek verdi. Yaklaşık 1250 rakımda bulunan ve girilmesi uzmanlık gerektiren mağaralarda yapılan titiz incelemeler sonucunda, sarsıcı bir bulguya ulaştı. Ekipler, sarp mağaranın derinliklerinde bir insana ait kemik kalıntıları buldu.

ADLİ TIP DEVREDE KEMİKLER KİMİN ÇIKACAK?

Olay yeri inceleme uzmanlarının bölgede gerçekleştirdiği hassas ve detaylı çalışmanın ardından, bulunan insan kemikleri delil torbalarına alınarak muhafaza altına alındı. Kemik kalıntıları; kimlik tespiti, DNA profili çıkarma ve diğer ileri adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılacak olan laboratuvar incelemeleri ve DNA eşleştirmesi sonucunda, dağ başındaki mağarada bulunan kemiklerin yıllar önce kaybolan hangi şahsa ait olduğu kesin olarak belirlenecek. Buradan elde edilecek biyolojik bulgular ve adli rapor doğrultusunda, emniyetin yürüttüğü cinayet soruşturmasının yönünün tamamen netleşeceği öğrenildi.

Malatya'da geçmişe dönük kayıp ve asayiş dosyalarını yeniden hareketlendiren, dağdaki mağarada bulunan kemik kalıntılarıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.