Malatya’nın Kuluncak ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen Kültür Festivali öncesinde bir basın toplantısı düzenlendiği bildirildi. Toplantıda Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MİDİDER Başkanı Osman Çalışkan ve Organizasyon Koordinatörü İskender Yılmaz'ın, festivalin hazırlık süreci ve program detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdiği aktarıldı.

Festivalin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, organizasyonun geniş katılımla gerçekleştirilmesini planladıklarını ifade etti. Festivale vatandaşları davet eden Başkan Cengiz; organizasyonun temel amacının ilçenin bilinirliğini artırmak olduğuna dikkat çekerek, pandemi ve deprem sonrası yürütülen toparlanma çalışmaları kapsamında yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

İŞ DÜNYASINDAN FESTİVALE DESTEK

MİDİDER Başkanı Osman Çalışkan ise organizasyonun birlik beraberlik içerisinde hazırlandığını ve Kuluncak’ın adını etkinliklerle duyurmayı hedeflediklerini söyledi. İş dünyasının da bu sürece katılım sağladığını belirten Çalışkan,

“Kapısını çaldığımız iş insanlarımız festival için ellerini taşın altına koyarak destek verdi. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Festivalin sürdürülebilir bir organizasyona dönüşmesini amaçladıklarını belirten Organizasyon Koordinatörü İskender Yılmaz da vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini aktardı. Programda yerel sanatçılara yer verdiklerini dile getiren Yılmaz,

“İlk organizasyonumuzda hemşehri sanatçılarımızla yola çıktık. İlerleyen süreçte ulusal düzeyde katılımların sağlandığı etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte festivalimize bekliyoruz”

şeklinde konuştu.