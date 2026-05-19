Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Kuluncak Halk Eğitimi Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği kutlama programına ilçe protokolü tam kadro katıldı. Etkinlikte; Kuluncak Kaymakamı, Kuluncak Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile çok sayıda kurum amiri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

ERDİNÇ ÇAKIR’DAN UNUTULMAZ BAĞLAMA GÖSTERİSİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan bağlama öğretmeni Erdinç Çakır sahne aldı. Çakır’ın öğrencilerle birlikte hazırladığı ve büyük bir emeğin ürünü olan bağlama gösterisi, meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı. Kuluncaklılar, çalınan kahramanlık türkülerine ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN EMEĞİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Kuluncaklı öğrencilerin ve öğretmenlerin haftalardır üzerinde titizlikle çalıştığı gösteriler sahnelendi. Şiirlerin okunduğu, spor ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, gençlerin performansı izleyenlerden tam not aldı.

Büyük bir gurur ve heyecan dalgasına sahne olan 19 Mayıs kutlamaları, protokol üyelerinin programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.