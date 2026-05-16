Farsça kökenli bir kelime olan ve küçük tabak anlamına gelen bu nesne, sadece bir sunum aracı değil, aynı zamanda Doğu estetiğinin sofralardaki imzası olarak dikkat çekiyor.

Acem Nalbekisi (İran Çay Tabağı), 15. yüzyıldan itibaren kullanılan, kırmızı-beyaz renkleri ve Rumi motifleriyle klasikleşmiş bir çay kültürü mirasıdır.



Farsça çay tabağı anlamına gelen bu tabaklar, Türkiye'de 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış olup ortasındaki penç yıldızı ve yedi kırmızı lekesiyle Anadolu kadınının kınasını simgeler.

Osmanlı-İran kültürel etkileşiminin bir parçası olarak Türkiye'de kahvehane ve ev kültürünün zamansız bir simgesi haline gelmiştir.



Yedi Rakamı: Rivayete göre, kırmızı lekeler haftanın yedi gününü veya Anadolu kadınının kınalı parmaklarını temsil eder. Bu tabaklar, sadece bir çay altlığı değil, yüzyıllık bir kültürel aktarımı temsil eden, yaşayan bir sanat eseri olarak kabul edilir.