Malatya’da bugün sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen ve şehri yasa boğan silahlı saldırının ayrıntıları netleşti. Eski eşi tarafından sokak ortasında hedef alınan Feride Karakaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

SOKAK ORTASINDA ESKİ EŞ KURŞUNU

Olay, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.K. isimli şahıs, eski eşi olduğu öğrenilen 1991 doğumlu Feride Karakaya’yı Kışla Caddesi üzerinde av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerinin ardından kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Hayati tehlikesi bulunan seviyede ağır yaralanan Feride Karakaya, acil olarak hastaneye nakledildi. Ancak ameliyata alınan 35 yaşındaki Karakaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI AV TÜFEĞİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçış girişiminde bulunan şüpheli H.K., Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, ‘Ateşli Silahla Kasten Öldürme’ suçu kapsamında başlatılan tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Kamuoyunu sarsan bu acı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.