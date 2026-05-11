Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Malatya’nın kalbi konumundaki iki büyük ilçede yerinde dönüşüm ve merkez projeleri kapsamında inşa edilen konutlar için bugün (11 Mayıs 2026) kura heyecanı yaşanacak.

YEŞİLYURT ZAVİYE MAHALLESİ’NDE 19 KONUT TESLİM EDİLİYOR

Günün ilk kura töreni Yeşilyurt ilçesi için gerçekleştirilecek. Merkez 9-17 ve 33. Proje alanlarını kapsayan, özellikle Zaviye Mahallesi'ndeki boş parsel hak sahiplerini ilgilendiren 19 konutun kura çekimi yapılacak.

Saat: 14:00

BATTALGAZİ SARAY MAHALLESİ’NDE MODERN YAŞAM BAŞLIYOR

Hemen ardından gözler Battalgazi ilçesine çevrilecek. Saray Mahallesi (96 Ada) sınırları içerisinde yer alan Merkez 3-1. Etap Projesi kapsamında tamamlanan 82 konutun kura çekimi icra edilecek. Modern mimarisiyle dikkat çeken bu etap, mahalle kültürünü kentsel dönüşümle birleştiriyor.

Saat: 14:15

CANLI YAYINDA ŞEFFAF KURA

Kura çekim programları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Canlı Yayın Bağlantısı: youtube.com/@kentseldonusumbaskanligi