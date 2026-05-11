Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen büyük operasyonun düğmesine basıldı. Malatya ve 23 diğer ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, organize bir şekilde vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık şebekesi darmadağın edildi. İşte 936 milyonluk vurgunun kan donduran detayları...

MALATYA’DA ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI

Operasyonun en kritik ayaklarından biri olan Malatya’da, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adana’dan İstanbul’a, Erzurum’dan Mersin’e kadar yayılan 24 illik listede yer alan Malatya’da, dolandırıcıların kullandığı dijital materyaller ve suç unsurları tek tek ele geçirildi.

DOLANDIRICILARIN "ŞEYTANİ" YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda, şebekenin vatandaşı ağa düşürmek için kullandığı yöntemler tek tek sıralandı. Google kullanıcılarının en çok merak ettiği o yöntemler şunlar:

Sazan Sarmalı Oyunu: Araç ve gayrimenkul satışlarında tarafları birbirine düşürerek parayı kendi hesaplarına aktardılar.

Araç ve gayrimenkul satışlarında tarafları birbirine düşürerek parayı kendi hesaplarına aktardılar. Umre ve Vize Vaadi: Kutsal topraklara gitmek isteyenleri ve yurt dışı hayali kuranları mağdur ettiler.

Kutsal topraklara gitmek isteyenleri ve yurt dışı hayali kuranları mağdur ettiler. Sahte Altın Tuzağı: Kuyumculara düşük ayarlı ve sahte altın satışı yaparak piyasayı dolandırdılar.

Kuyumculara düşük ayarlı ve sahte altın satışı yaparak piyasayı dolandırdılar. Kamu Görevlisi Maskesi: Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp sahte vekaletlerle işlem yaptılar.

Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp sahte vekaletlerle işlem yaptılar. Sosyal Medya İlanları: Sahte iş ilanları ve satılık eşya paylaşımlarıyla kapora vurgunu gerçekleştirdiler.

133 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 224 şüpheliden 133’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 91 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Aramalarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat, ziynet eşyası ve bilişim ekipmanına el konuldu.