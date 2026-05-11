Malatya’nın en işlek noktalarından biri olan Sivas Caddesi, Uçbağlar Mahallesi sınırları içerisinde büyük bir dönüşüme ev sahipliği yapıyor. Eski hal binasının bulunduğu alanda inşa edilen ve içerisinde modern bir AVM ile otel konseptini barındıran projenin akıbeti merak konusu olurken konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, bölgedeki çalışmaların gidişatına dair bilgileri açıkladı.

"EKİM-KASIM AYI İTİBARİYLE BİTECEK"

Mahalledeki tek rezerv alan uygulamasının bu bölgede olduğunu vurgulayan Muhtar Ortaç,

“Mahallemizde sadece çevre yolunda otellerin ve iş merkezinin olduğu eski hal binasının yeri dediğimiz yerde bir rezerv alan uygulaması var. Orada inşallah Ekim-Kasım ayı itibariyle bitecek”

ifadelerine yer verdi.

PROJEDE NELER VAR?

Eski hal binası alanında süren inşaat çalışmaları kapsamında:

Dünya standartlarında konaklama imkanı sunacak otel projeleri,

Şehrin ticaret hacmini artıracak modern bir AVM,

Kapsamlı iş merkezleri yer alıyor.

EDİTÖRÜN NOTU:

“Malatya’nın kalbi diyebileceğimiz bu stratejik bölgede yükselen dev kompleks, deprem sonrası şehrin ekonomik hafızasını tazelemeye yetecek mi? Uçbağlar Mahallesi'ndeki bu modern dönüşüm, bölgedeki trafik yoğunluğunu ve esnafın ticari beklentisini nasıl etkileyecek? Sizce Ekim-Kasım aylarında teslim edilmesi planlanan bu projenin tamamlanması, Sivas Caddesi'nin çehresini değiştirmek için yeterli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!”