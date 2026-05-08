Battalgazi Belediye Meclisi’nin son toplantısında gündem, kırsal mahallelerin yangın güvenliğiydi. CHP Meclis Üyesi Muharrem Ünverdi, bölge halkının ve muhtarların taleplerini bizzat Başkan ve meclis üyelerine ileterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

YANGINLA MÜCADELEDE ZORDA KALIYORLAR

Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının yangın riskini tetiklediğine dikkat çeken Ünverdi, Yenice, Tokluca ve Yaygın mahalle muhtarlarının ortak bir talebi olduğunu belirtti. Mevcut müdahale imkanlarının yetersiz kaldığı noktalarda zaman kaybının telafi edilemez sonuçlar doğurduğunu ifade eden Ünverdi, çözüm için somut bir adres gösterdi.

ESKİ BELEDİYE BİNASI İÇİN KADEME ÖNERİSİ

Ünverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Yenice, Tokluca ve Yaygın mahalle muhtarları, yangınlarla yerinde ve hızlı mücadele edebilmek için Yaygın Belediyesi’nin eski binasının kademeye dönüştürülmesini istiyorlar. Oradan ek bir kademe talepleri var. Başkanım, orada yangınla mücadelede gerçekten çok zorda kalıyorlar. Bölge çok sıcak ve acil müdahale açısından bir itfaiye ya da arazözün orada hazır bulunması hayati önem taşıyor."

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Bölgenin coğrafi yapısı ve merkeze olan uzaklığı nedeniyle, olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin ulaşana kadar yangının büyüme riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Muhtarların talebi olan "Ek Kademe" birimi sayesinde, bir arazözün bölgede konuşlandırılması ve yangına ilk müdahalenin saniyeler içinde yapılması hedefleniyor.

Battalgazi Belediyesi’nin, muhtarların ve meclis üyesinin bu talebine nasıl bir yanıt vereceği ise bölge halkı tarafından merakla bekleniyor.