Şenlik kapsamında Darende Halk Eğitim Merkezi ile Darende Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı geniş yelpazedeki ürünler sergilendi. Amigurumi bebeklerden el örgüsü kıyafetlere, çantalardan ev yapımı yöresel yiyeceklere kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadın girişimcilerin ekonomiye ve sosyal dayanışmaya katkısını vurgulayan stantlar, katılımcılardan tam not aldı.

“ANNELERİMİZ MERHAMETİN TEMSİLCİSİDİR”

Programın açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, annelerin toplumdaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımızın en kıymetli varlığı olan annelerimiz; merhametin, fedakârlığın, sabrın ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcisidir. Bu şenlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ortamı oluşturma çabasıdır.”

Başkan Bozkurt, konuşmasının ardından stantları tek tek gezerek kadınlara karanfil dağıttı ve Anneler Günü’nü kutladı.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE, BÜYÜKLER İÇİN HIDIRELLEZ DAVETİ

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Animasyon gösterileri, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla minikler keyifli anlar yaşadı. Başkan Bozkurt ayrıca, şenliğin devamı niteliğinde olan ve pazartesi günü gerçekleştirilecek Hıdırellez Şenlikleri için vatandaşlara davette bulundu. Hıdırellez kutlamalarında canlı müzik konseri, hedik ve şerbet ikramı ile geleneksel ateşten atlama etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.

Pazar gününe kadar devam edecek olan programa Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katılım sağladı.