Depremin vurduğu şehirlerde Kurban Bayramı heyecanı başlarken, Kahramanmaraş Kasaplar Odası ve üyesi 40 esnaftan takdir toplayan bir hamle geldi. "Evine et girmeyen kalmasın" diyerek harekete geçen komşu esnafı, önceden tavsiye edilen kurbanlık fiyatlarının altına inerek indirime gitti. Kahramanmaraş'ta erkek çebiş ve toklu fiyatları 390 liradan 370 liraya, dişi hayvan fiyatları ise 350 liradan 320 liraya çekildi. Komşudaki bu dayanışma ruhu, kurbanlık fiyatlarının el yaktığı Malatya'da gözleri yerel üretici ve esnafa çevirdi.

İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ BÜYÜK FİYAT MAKASI!

Kahramanmaraş’ta esnaf elini taşın altına koyup fiyatları aşağı çekerken, Malatya’daki kurbanlık rakamları komşunun neredeyse iki katına ulaşıyor. İki şehirdeki canlı kilogram fiyatları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Erkek hayvanlarda (toklu ve dana): Kahramanmaraş’ta indirimle birlikte canlı kilogram fiyatı 370 TL'ye çekilirken, Malatya piyasasında bu rakam 430 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Dişi hayvanlarda (düve ve inek): Kahramanmaraşlı esnaf fiyatı 320 TL'ye kadar indirirken, Malatya’da canlı kilogram fiyatı 370 TL ile 400 TL bandında seyrediyor.

Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçi): Kahramanmaraş'ta kilogramı 320 TL ile 370 TL arasında değişen fiyatlar, Malatya'da 700 TL'ye kadar ulaşıyor.

MALATYA PİYASASINDA SON DURUM NE?

Malatya'da resmi olarak erkek dana 430 TL, düve 400 TL, inek ise 370 TL olarak öngörülse de serbest piyasada rakamlar çok daha yüksek:

Canlı Kilogram: Hayvan pazarlarında büyükbaşın canlı kilogramı 500 TL’ye, kasaplık kesim dahil edildiğinde ise 550 TL’ye çıkıyor. Canlı küçükbaşın kilosu ise tam 700 TL’den işlem görüyor.

Kurbanlık Maliyetleri: Malatya'da büyükbaş fiyatları 250 bin TL ile 700 bin TL arasında değişirken, ortalama bir büyükbaş 300 bin TL’yi buluyor. Yaylalarda yetişen küçükbaşlar ise 25 bin TL ile 50 bin TL arasında alıcı bekliyor.

Hisse ve Kesim Fiyatları: 7 kişilik hisse grubunda kişi başı maliyet 35 bin TL ile 50 bin TL arasına ulaşıyor. Büyükbaş kesim ve paylama ücreti 18 bin TL, küçükbaş ise 2 bin TL civarında seyrediyor.

ŞİMDİ GÖZLER MALATYA ESNAFINDA

ETBİR verilerine göre bu bayramda Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesilerek 330 milyar liralık devasa bir ekonomi oluşacak.

Ancak bu büyük rakamların ortasında asıl mesele, dar gelirli vatandaşın kurban ibadetini yerine getirebilmesi. Kahramanmaraş esnafının sergilediği "önce vatandaş" anlayışının, aynı deprem acılarını ve ekonomik zorlukları yaşayan Malatya’da da karşılık bulup bulmayacağı, Malatyalı esnaf ve üreticinin de benzer bir indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.