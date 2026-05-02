Malatya’nın doğu sınır komşusu ve kadim komşusu Elazığ, sadece kültürel benzerlikleriyle değil, bağrında sakladığı derin tarihle de dikkat çekiyor. Meşhur "Hüseynik’ten Çıktım Şeher Yoluna" türküsünün doğduğu topraklar olan tarihi Hüseynik Mahallesi, bugünlerde hem hüznü hem de ihtişamı bir arada yaşatıyor. Malatyalı tarih meraklılarının da sıkça ziyaret ettiği bu bölge, asırlık ağaçları ve dar sokaklarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

TESCİLLİ KONAK ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Hüseynik’in en dikkat çeken yapısı ise yaklaşık 450 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtilen tescilli konak. Yüzyılların yorgunluğuna rağmen zarafetinden ödün vermeyen yapı; mimari dokusu, taş işçiliği ve yaşanmışlık kokan odalarıyla bölgenin en önemli simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

Konağın bugünkü sakinlerinden Saadet Polat, yapının tarihsel değerini anlatarak,

"Konağımız çok eski bir konak. Yaz aylarında burada kalıyorum, kışın ise çocuklarımın yanına gidiyorum. Konağımızı görmek isteyenler buraya kadar geliyor, bol bol fotoğraf çekiyorlar. Burası sadece bir ev değil, bir tarih"

ifadelerine yer verdi.

TÜRKÜLERİN BAŞKENTİ HÜSEYNİK ZAMANA DİRENİYOR

Malatya ile Elazığ arasındaki kültürel köprünün en güçlü ayaklarından biri olan Hüseynik, sadece bir yerleşim yeri değil; aynı zamanda Anadolu’nun ortak hafızası. Dar yolları ve kerpiçle taşın harmanlandığı evleriyle mahalle, modernleşmeye karşı kültürel mirasın nasıl korunması gerektiğine dair canlı bir örnek sunuyor.

EDİTÖR NOTU:

“450 yıl... Yarım milenyum! Kaç kuşak geçti, kaç mevsim devrildi o konağın pencereleri önünde? Malatya’nın sınırdaşı Elazığ’da direnen bu tarihi doku, bizlere şu soruyu fısıldıyor: Geleceğe bırakacağımız en büyük miras, sadece binalar mıdır yoksa o binaların ruhu olan hikayeler mi? Hüseynik’in dar sokaklarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?”