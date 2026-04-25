Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu’nun yıl içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, "Sahada çok yoğun ve özverili bir çalışma var. Sanat yapılarının büyük bölümü tamamlandı, dolgular bitme aşamasında ve yol platformu artık tamamen ortaya çıkmış durumda" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 53,5 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilen Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun da 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı Ayrımı-Hekimhan ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ Bağlantı Yolu’nu kapsayan 26,1 kilometrelik 1. etabı, 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi trafiğe açılmıştı. 38,2 kilometresi tamamlanan yolun, Battalgazi Kavşağı ile proje sonu olan Elazığ-Malatya Ayrımı Pütürge Kavşağı arasındaki 15,3 kilometrelik 3. etaptaki çalışmaları devam ediyor.

SÜRÜCÜLERİMİZ BU YIL İÇİNDE YOLU KULLANMAYA BAŞLAYACAK

Ballıçay Viyadüğü, Karaköy ve Pütürge kavşağında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın yeniden ihya ve inşa süreci kapsamında ulaşımla ilgili çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kuzey Çevre Yolu, Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile bağlantı yollarının yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Er, "Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Ballıçay Viyadüğü’nün yapımı kapsamında 30 metrelik bir köprü yerine 133 metrelik modern bir viyadük inşa ediliyor. Bu da projenin ne kadar büyüdüğünü ve güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Sahada çok yoğun ve özverili bir çalışma var. Sanat yapılarının büyük bölümü tamamlandı, dolgular bitme aşamasında ve yol platformu artık tamamen ortaya çıkmış durumda. İnşallah bu yıl içerisinde Kuzey Çevre Yolumuzu, diğer bağlantı yollarımızla birlikte eş zamanlı olarak tamamlayacağız. Yıl sonu itibarıyla hem Malatyalı hemşehrilerimiz hem de şehirler arası seyahat eden sürücülerimiz bu yolu kullanmaya başlayacak” diye konuştu.

16 İLİMİZE HİZMET EDECEK ÖNEMLİ BİR ULAŞIM HATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bu proje sadece Malatya’ya değil, 16 ilimize hizmet edecek önemli bir ulaşım hattıdır. Bu yönüyle bölgesel kalkınmaya da ciddi katkı sağlayacaktır. Şimdiden Malatya’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Çevre Yolu’nun finali olan Elazığ yolu ile bağlantının sağlandığı, kritik bir birleşim noktasındayız. Gerçekten çok ciddi bir mesafe kat edilmiş. Büyük bir emek, yoğun bir çalışma var. Artık burada da işin son aşamasına gelmiş durumdayız. Ben bu vesileyle başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Malatya’mıza özel bir hassasiyet gösteriyor ve bu projenin en kısa sürede tamamlanması için tüm imkânları seferber etmiş durumda. Karayolları Genel Müdürümüze, daire başkanlarımıza, bölge müdürlüğümüzden sahada çalışan, katkı sunan herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten büyük bir gayret ve büyük bir özveri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.