Malatya’da 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları belirlenmek üzere sektör temsilcileri bir araya geldi. Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Malatya Kasaplar Odası’nın ortak değerlendirmesiyle yapılan toplantıda, artan maliyetler ve hayvancılık sektöründeki sürdürülebilirlik dikkate alınarak yeni fiyatlar kamuoyuna duyuruldu.

“KESİLECEK KURBANLAR HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli,

“2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık canlı kilogram fiyatlarını açıklamak üzere bir araya geldik. Kesilecek kurbanların hayırlara vesile olmasını dilerim. Ülkemizde yaşanan hastalıkların, depremlerin, zirai don olaylarının ve çeşitli afetlerin Rabb’im tarafından ülkemizden uzak tutulmasını niyaz ediyoruz. Yeryüzünde zulüm gören, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki ümmet-i Muhammed’in bir an önce huzura ve kurtuluşa ermesini temenni ediyoruz. Son günlerde okullarımızda yaşanan menfur olaylardan dolayı da milletimize başsağlığı diliyoruz. Üreticilerimizin ve tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz”

ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ARASINDAKİ DENGE GÖZETTİK”

Ortak karar niteliğinde alınan bir karar olduğunu vurgulayan Taneli,

“Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile Malatya Kasaplar Odası Başkanlığı olarak, sektör temsilcilerimizle birlikte birliğimiz binasında toplanarak 2026 yılı kurbanlık canlı kilogram fiyatlarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Yapılan değerlendirmelerde artan maliyetler, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği ve çevre illerdeki ortalama fiyatlar dikkate alınmıştır. Açıklanan rakamlar tavsiye niteliğinde olup üretici ve tüketici arasındaki denge gözetilerek belirlenmiştir

şeklinde konuştu.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

Kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler veren Taneli,

“Buna göre 2026 yılı için öngörülen kurbanlık canlı kilogram fiyatları; erkek dana için 430 TL, damızlık vasfı olmayan düve için 400 TL, damızlık vasfı olmayan inek için ise 370 TL olarak belirlenmiştir. Kesim ücretlerine ilişkin olarak ise büyükbaş kesim ve paylama ücretinin 18 bin TL, küçükbaş kesim ve paylama ücretinin ise 1.800 – 2.000 TL aralığında olacağı ifade edilmiştir”

diye sözlerini noktaladı.