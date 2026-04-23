23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da büyük bir coşku ile kutlanırken, günün en dikkat çeken programlarından biri temsili makam devir teslim töreni oldu. Bu özel gün kapsamında Malatya Valiliği makamı da sembolik olarak bir öğrenciye devredildi.

“ÇOCUKLARIMIZI MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZLE BESLEMELİYİZ"

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin ve demokrasinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz,

“Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecellisini ve milletin iradesinin dışında hiçbir iradenin tanınmadığı, demokrasinin de en temel ve vazgeçilmez kurumlarından bir tanesi. Diğer taraftan bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizin en önemli özelliği, Milli Kurtuluş Savaşımızı meclis eliyle yürütülmesidir. Bu anlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve ilk meclisin Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve serpilmesinde çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer taraftan, elbette biz 2200 yıllık devlet geleneği, Anadolu'daki 1000 yıllık hükümranlığımız ve dünyanın en son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibi olan büyük millet olarak, devletimizi, geleceğimizi de evlatlarımıza emanet ediyoruz. Dolayısıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın diğer bir anlamda, devletimizin, cumhuriyetimizin, kısacası istiklal ve istikbalimizin, geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza emanet edilmesidir. Bu bir bayram olduğu kadar çocuklarımıza bir sorumluluktur, bir ödevdir. Dolayısıyla Türk milletinin hür ve bağımsız yaşaması için evlatlarımızı daha iyi yetiştirmeliyiz. Onları milli kültürümüzle beslemeliyiz. Tarihimizden, köklerimizden ve medeniyetimizden güç alan evlatlarımız, elbette bu ülkeyi daha ileri taşıyacaktır. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum”

ifadelerini kullandı.

“BİZLERE GÜVENEN BÜYÜKLERİMİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle valilik koltuğuna oturan Mehmet Akif ortaokulu öğrencisi Yağmur Çiloğlu, bir vali olarak şu sözleri söyledi:

“Bugün benim şahsımda, bu şehrin ve bu ülkenin tüm çocuklarını temsil ediyor. Bizler biliyoruz ki, bugünün çocukları yarının yetişkinleri olarak, bu şehri daha yaşanılabilir, daha yeşil ve daha modern bir hale getirecek olanlarız. Vali olarak öncelikli hedeflerim şunlardır: Eğitim ve teknoloji alanında, okullarımızdaki kütüphanelerin sayısını arttırmak ve her bir çocuğumuzun teknolojiye eşit şartlarda erişebilmesi, teknofestlerde hayallerini gerçekleştirebilmesi için projelerimizi hızlandıracağız. Doğa ve çevre alanında, şehrimizdeki parkların ve yeşil alanların sayısını arttırarak, sadece bizlerin değil sokaktaki can dostlarımızı da huzurla yaşayabileceği bir çevre oluşturacağız. Ayrıca çocukların güvenle oynayabilmesi için, her parka kameralar yerleştireceğiz. Kültür ve sanat alanında, çocukların yeteneklerini sergileyebileceği sanat atölyeleri ve spor alanlarını mahallelerimize kadar yayacağız. Bizlere güvenen büyüklerimizi mahcup etmeyeceğiz. Tüm dünya çocuklarının barış ve sevgi içinde yaşayacağı bir gelecek temennisiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”