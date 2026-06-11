Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi, tarımsal üretimi ve halk sağlığını doğrudan tehdit eden bir altyapı felaketiyle karşı karşıya. Yaklaşık 6 yıl önce bölgeye döşenen ancak mahallenin nüfus ve üretim yükünü kaldıramayan kanalizasyon hattı rögarlardan taşan atık ve lağım suları, yüzlerce dönümlük ekili tarım arazisine ve sebze bahçelerine kontrolsüzce akıyor.

Özellikle yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte dayanılmaz boyutlara ulaşan kötü koku ve çevre kirliliği mahalleliyi sokağa dökerken, sofralarımıza kadar ulaşan gıda zincirinin de ciddi şekilde zehirlendiği iddia ediliyor.

"SALGIN HASTALIK BAŞLAYINCA MI GELECEKSİNİZ?"

Geçimini topraktan ve sebze üreticiliğinden sağlayan mahalle sakinlerinden Şefika Uçar, tarlaların lağım suyu altında kalmasına tepki gösterdi. Yılların emeğinin bir günde heba olduğunu belirten Uçar sorunun bir an önce giderilmesini talep etti.

MASKİ VE YEREL YÖNETİME SERT TEPKİ "KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Dilek Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Mehmet Rıza Uçar ise resmi makamlara ve birimlerine defalarca dilekçe verdiklerini ancak kalıcı bir sonuç alamadıklarını savundu. Altyapı hattının kapasitesinin yetersiz olduğunun altını çizen Uçar, geçici pansuman tedbirlerle sorunun üstünün örtülmeye çalışıldığını, acilen köklü bir altyapı hamlesi başlatılması gerektiğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Tarakçı da yetkilileri eleştirerek, " yerinde inceleyin" çağrısında bulundu.

ALTYAPI SKANDALINA YOL ÇİLESİ DE EKLENDİ!

Dilek Mahallesi'ndeki tek mağduriyet kanalizasyon taşkınları da değil. Mahalle sakinlerinden Mehmet Güleroğlu, bölgede yapılan kazı ve altyapı çalışmalarının ardından yolların eski haline getirilmediğini, adeta köstebek yuvasına döndüğünü belirtti. Hem ulaşımda büyük aksamalar yaşandığını hem de milli servet olan araçların hurdaya döndüğünü söyleyen Güleroğlu, mahallenin tamamen kaderine terk edildiğini ifade etti.

MALATYA İÇİN GIDA GÜVENLİĞİ ALARMI!

Tarımın yoğun olarak yapıldığı Dilek Mahallesi'nde yaşanan bu skandal, sadece mahalle halkının yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor; sulama sularına karışan kanalizasyon atıkları nedeniyle tüm Malatya’yı tehdit eden büyük bir gıda güvenliği ve halk sağlığı krizinin kapısını aralıyor.

Geçici çözümlerden bıkan ve ekili alanlarını kurtarmak isteyen üreticiler, MASKİ ve Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkili kurumların bu çevre felaketine acilen dur demesini bekliyor.