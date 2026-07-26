Daha önce Mayıs ve ardından Haziran 2026'da tamamlanacağı duyurulan dev projenin, şimdi de Eylül 2026'daki yeni adli yıl başlangıcına yetiştirileceği tahmin ediliyor. Sürekli değişen takvimler ve gecikmeler, projenin planlama süreçlerine yönelik soru işaretlerini ve eleştirileri beraberinde getiriyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da adli hizmetlerin 6-7 farklı noktadaki geçici ve dağınık binalarda yürütülmeye çalışılması, hem avukatlar hem de adliyeye işi düşen vatandaşlar açısından büyük bir mağduriyet yaratmıştı. Bu kronik soruna kalıcı bir çözüm olacağı vadedilen dev yatırımın, aradan geçen 29 aya rağmen hâlâ tamamlanamamış olması ve açılış tarihlerinin sürekli ötelenmesi sahadaki sıkıntıların uzamasına neden oluyor.

Yetkililerin daha önce net bir şekilde Mayıs veya Haziran 2026 olarak işaret ettiği tarihlere uyulamaması, kamu yatırımlarındaki denetim ve planlama eksikliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Verilen sözlerin tutulmaması, adalet hizmetlerine erişimde yaşanan fiziksel zorlukların süresini uzatırken, kamuoyunda da haklı bir hoşnutsuzluk yaratıyor.

Projenin Teknik Özellikleri ve Rakamlar

Yatırım bedeli ve büyüklüğüyle dikkat çeken projenin gecikme tartışmaları gölgesindeki teknik ve finansal detayları ise şu şekilde:

Projenin sözleşme bedeli 1 milyar 461 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Bu yüksek rakamın tamamına yakınının bu seneki yatırım programı ödeneği olarak ayrıldığı belirtilmesine rağmen inşaatın vaktinde tamamlanamamış olması dikkat çekiyor.

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 86 bin 633 metrekare kapalı alan olmak üzere yaklaşık 90 bin metrekarelik dev bir alanda yükselen projede; 249 hakim ve savcı odası, 100 duruşma salonu ve 181 büro yer alıyor.

Proje tamamlandığında 103 araçlık kapalı, 692 araçlık açık ve 64 araçlık ek çevre otoparkıyla bölgenin otopark sorununa çözüm vadetse de, bu altyapının ne zaman fiilen kullanılacağı belirsizliğini koruyor.

Yağmur suyu toplama sistemi ve güneş enerjili aydınlatma gibi sürdürülebilir detayların bulunduğu belirtilen adliye binasının, proje mühendisliği ve çevreci yaklaşımları kadar takvim disipliniyle de anılması bekleniyor.

Malatya’da uzun süredir ihtiyaç duyulan Malatya Adli Tıp Bölge Başkanlığı binasının da ayrıca yatırım programına alındığı ifade ediliyor.