Bugüne dek yalnızca sarraflar üzerinden belirli saat aralıklarında yürütülebilen fiziksel yatırım işlemleri, artık doğrudan cadde ve sokaklardaki otomatik para makineleri aracılığıyla kesintisiz olarak yapılabilecek. Finansal hizmetlerin tabana yayılmasını amaçlayan bankaların bu sürpriz adımı, şubelerdeki fiziksel yoğunluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken, aynı zamanda Malatya halkına yastık altı birikimlerini artırmak için benzersiz ve son derece yenilikçi bir teknolojik altyapı sunmuş oluyor.

Para Çekmek Kadar Basit Bir İşlem Süreci

Sistemin Malatya'da kullanıma sunulmasıyla beraber, en çok dikkat çeken unsur kullanım kolaylığı oldu. Teknolojiden ne kadar anladığından bağımsız olarak, sıradan bir bankamatik işlemi yapabilen herkes bu yeni özelliği rahatlıkla kullanabiliyor. Örneğin, mesai saatlerinin dışında acil bir ihtiyacı doğan veya hafta sonu katılacağı bir etkinlik için hazırlık yapması gereken bir vatandaş, kapalı dükkanlar arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak. Makinenin karşısına geçip kartını okuttuktan veya cep telefonundaki bankacılık uygulamasından karekod okutarak sisteme bağlandıktan sonra, yönlendirici menüleri takip etmesi yeterli olacak. Ekrandaki yatırım bölümüne girilip istenilen ağırlık birimi seçildikten sonra, sistem ödemeyi doğrudan kişinin vadesiz hesabından tahsil ediyor veya dileyenler için kredi kartı üzerinden limit kullanımı sağlıyor. İşlem onaylandığı an, seçilen ürün nakit çekmecesinden kullanıcıya uzatılıyor.

Garantili ve Onaylı Yatırımın Yeni Adresi

Bölge insanının alın teriyle kazandığı parayı yatırıma dönüştürürken en hassas olduğu konu, aldığı ürünün güvenilirliğidir. Malatya'da faaliyete geçen bu özel donanımlı cihazlar, güvenlik konusunda sıfır tolerans prensibiyle çalışıyor. Makinelerin içerisine dizilen yatırım araçlarının tümü, devlet denetimindeki resmi kurumlardan veya uluslararası standartlarda üretim yapan onaylı tesislerden, tamamen kapalı ve mühürlü ambalajlarla getiriliyor. Cihazdan çıkan ürünlerin üzerinde, gözle görülebilen özel güvenlik hologramları yer alırken, aynı zamanda akıllı cihazlarla okutulduğunda ürünün secere bilgilerini gösteren optik kodlar bulunuyor. Bu yüksek güvenlik duvarı sayesinde, ürünün sahte olması, ayarının eksik çıkması veya kandırılma ihtimali gibi korkular tamamen bertaraf ediliyor. Malatyalılar, bankaların kurumsal kimliği ve devletin denetim standartları sayesinde güven içinde birikim yapmanın keyfini çıkarıyor.