Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleştirilen ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanan kura çekimine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da katıldı. Toplam 8 bin 500 konutu kapsayan çekilişle, hak sahiplerinin oturacakları daireler netlik kazandı.

Başvuru Rekoru Gençlerde

Projede yer alan 8 bin 500 başvuru, toplumun tüm kesimlerinden yoğun ilgi gördü. Kategorilerine göre başvuru dağılımı ve oranları şu şekilde gerçekleşti:

Genç: 2 bin 357 başvuru (yüzde 27,73)

Diğer Alıcı: 2 bin 151 başvuru (yüzde 25,31)

Emekli: 2 bin 071 başvuru (yüzde 24,36)

Üç ve Daha Fazla Çocuklu: 1bin 107 başvuru (yüzde 13,02)

Engelli: 679 başvuru (yüzde 7,99)

Şehit Ailesi: 121 başvuru (yüzde 1,42)

Gazi (Kıbrıs, Kore): 14 başvuru (yüzde 0,16)

Başvuruların yaklaşık yüzde 77,4’ünü Genç, Diğer Alıcı ve Emekli kategorileri oluştururken; Engelli, Şehit Ailesi ve Gazi gruplarından gelen başvurular toplamın yüzde 9,57’sini kapsadı.

Sözleşmeler 3 Ağustos - 30 Ekim Tarihleri Arasında

Kurada dairesi belirlenen hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 3 Ağustos - 30 Ekim 2026 tarihleri arasında imzalayacak. Sözleşme işlemleri Türkiye Emlak Katılım Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubeleri aracılığıyla yürütülecek.

Ödeme Planı ve TEFE-TÜFE Düzenlemesi

Peşinat ve vade: Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satılacak. Başvuru ücreti peşinattan düşülecek.

Taksit ödemeleri: Taksitler sözleşmeyi takip eden ay başlayacak. İlk dönemsel artış Ocak 2027’de yapılacak ve artışlar memur maaş katsayısına göre belirlenip TÜFE oranını geçemeyecek.

Şehit ailelerine özel: Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine sabit taksitli ödeme planı uygulanacak.

Sözleşme Aşamasında Aranacak Şartlar ve Belgeler

Sözleşme imzalanırken idare tarafından şu kriterler ve belgeler titizlikle incelenecek:

İkamet şartı: Başvuru dönemi (Kasım-Aralık 2025) itibarıyla Malatya’da son 1 yıldır ikamet edildiği veya Malatya nüfusuna kayıtlı olunduğu belgelenecek. Şehit aileleri ve maluller için bu süre son 3 yıl olarak uygulanacak.

Gelir sınırı: Başvuru sahibi ve eşinin son 12 aylık ortalama net hane gelirinin 127 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

Gayrimenkul/tapu rayiç sınırı: Hak sahibi ve eşinin (20 yaş altı çocukların) konut dışındaki gayrimenkul hisselerinin belediye rayiç değerinin 1 milyon TL’yi geçmemesi şartı aranacak.

Engelli raporu: Engelli kategorisindeki hak sahiplerinden en az %40 engel oranına sahip sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartı servesi istenecek.

Teslimatlar 48 Ay İçinde Yapılacak

Malatya İkizce Mahallesi'nde inşa edilen konutların, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Hak sahiplerinin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde cezasız cayma hakkı bulunurken, konutların devri teslim öncesinde yapılamayacak.

Kura sonuç listeleri ve sözleşme takvimine dair detaylara TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden erişilebilecek.