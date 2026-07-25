Şehrin dört bir yanında, aile bütçelerini doğrudan sarsma potansiyeli olan yeni yasal sınırların ne olacağı konuşuluyor. Kiracılar ile mülk sahipleri, aralarındaki anlayış ve dayanışmayı koruyarak bu zorlu süreci atlatmak için devletin ilgili kurumlarından gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Tavan Sınır Bitti, TÜFE Dönemi Başladı

Uzun zamandır Malatyalı kiracılara rahat bir nefes aldıran yüzde 25’lik kira artış sınırı uygulaması artık tamamen hayatımızdan çıktı. Devletin aldığı kararla piyasa kendi dinamiklerine bırakıldı ve Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki eski sisteme, yani 12 aylık TÜFE ortalamasına geri dönüldü. Şehrin toparlanma sürecinde ayakta kalmaya çabalayan esnaf, işçi ve memur için bu değişiklik, her kuruşun hesabının yeniden yapılması anlamına geliyor. Malatya'da ev sahipleri de artan maliyetler karşısında haklarını korumak isterken, taraflar kırgınlık yaşanmadan orta yolu bulmanın derdinde.

O Kritik Veri Pazartesi Sabahı Geliyor

Peki, Malatya'da ağustos ayında sözleşmesi dolanları ne bekliyor? Cevap, çok kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. TÜİK, tüm Türkiye'nin merakla beklediği enflasyon rakamlarını 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Bu açıklama, ağustos ayında kontratı yenilenecek evler için uygulanabilecek azami zam oranını netleştirecek. İnsanlar, aralarındaki güven ilişkisini zedeleyip işi resmi mahkeme belgelerine dökmemek için bu açıklamanın yapılmasını bekliyor. Böylece pazarlıklar yasal bir zemine oturmuş olacak.

Geçtiğimiz Ayın Getirdiği Ağır Yük

Sistemin ceplere nasıl yansıdığını anlamak için temmuz ayının sonuçlarına bakmak yeterli. Geçen ay açıklanan oran yüzde 32,03 olmuştu. Eğer Malatya merkezde 10 bin liralık bir evde oturuyorsanız ve sözleşmeniz temmuzda yenilendiyse, kiranız bir anda 13 bin 203 liraya çıkıverdi. Neredeyse bir asgari ücretin dörtte birine denk gelen bu 3 bin küsur liralık artış, geçim sıkıntısı çeken aileleri oldukça zorladı. Şimdi tüm Malatya'nın umudu, ağustos ayında hem ev sahibini mağdur etmeyecek hem de kiracının belini bükmeyecek daha insaflı bir tablonun ortaya çıkması.