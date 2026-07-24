Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da tek güne üç büyük dev yatırımı sığdırdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Malatya Merkez’de kura heyecanı yaşanırken; kentin 50 yıllık altyapı sorununu çözecek Duranlar Atık Su Arıtma Tesisinin ve tarihi Bakırcılar Çarşısının açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.

Sözlerinin başında yakın zamanda Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatyalılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, adının Malatya'da yaşatılması yönünde karar alan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine de teşekkür etti.

"Gelsinler Bu İş Nasıl Yapılırmış Görsünler!"

Törende konuşan ve deprem bölgesinde son vatandaş yuvasına kavuşana kadar ayrılmayacaklarını belirten Bakan Murat Kurum, muhalefet partisinin eleştirilerine sert bir dille yanıt vererek şunları söyledi:

Ana muhalefet partisine buradan çağrımız; öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar. Gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış! İşte Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konut kuraları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş gelsinler görsünler. İş bilenin, kılıç kuşananın.

Ağustos Ayında Anahtar Teslim Müjdesi

Sadece polemik değil, somut takvimle konuştuklarını vurgulayan Bakan Kurum, ev bekleyen yüzlerce aileye müjdeli haberi verdi. 500 bin sosyal konut hamlesi doğrultusunda Malatya’da yaklaşık 8 bin 450 hak sahibi için konut yer belirleme kuralarının çekildiğini ve toplamda 35 bin vatandaşın güvenli yuvalarına kavuştuğunu hatırlatan Kurum:

Kurada eve çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz. Bugün kuralarını çektiğimiz vatandaşlarımız ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına kavuşacaklar. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor, vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz.

dedi.

Malatya’ya 525 Milyar Liralık Dev Yatırım

Afet döneminde yürütülen algı çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Onlar ekranlarda 'Devlet nerede?' diye sordu, biz cevabımızı sahada çalışarak verdik. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Tartışmadık, hep hizmet ürettik" ifadelerini kullandı.

Bakanlık eliyle Malatya’ya bugüne kadar 525 milyar liralık yatırım kazandırıldığını ve halihazırda 310 milyar liralık projenin hızla devam ettiğini belirten Kurum; altyapıdan çevre projelerine, millet bahçelerinden tarihi çarşılara kadar Malatya’nın geleceğinin inşa edildiğini vurguladı.