Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya ve bölge geneli için günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bölge genelinde güneş yüzünü gösterse de termometreler ve rüzgar hızı konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, hava sıcaklıklarında artış devam ediyor. Malatya'da termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerler göstermesi bekleniyor. Özellikle günün en sıcak saatlerinde yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Rüzgar Yer Yer Force Düşürmeyecek

Güneşli havanın yanı sıra rüzgar hamlelerine karşı da uyarı geldi. Gün içinde rüzgarın:

Yönü: Kuzey ve batı ağırlıklı,

Şiddeti: Orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 38 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 38 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 37 derece.