Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 23 Temmuz 2026 tarihli toplantısında faiz oranlarına dokunmadı. Alınan kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentilere paralel şekilde yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı. Banka yönetimi gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5 oranında tutarak para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürdü.

ENERJİ FİYATLARI FAİZ KARARINI ETKİLEDİ

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan bu temkinli politikanın arkasında küresel jeopolitik riskler yatıyor. Kurul metninde Orta Doğu'da yaşanan İran Savaşı kaynaklı gerilimlerin küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı, bu yüzden faiz indirimine gidilmediği vurgulandı.

Haziran ayında yıllık yüzde 32,11 ve aylık yüzde 0,99 olarak ölçülen enflasyonun ana eğiliminde hafif bir gerileme yaşansa da temmuz verileri geçici bir artışı gösteriyor. Piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,21 düzeyinde bulunması da Merkez Bankası'nın faiz kararındaki yatay tutumunu destekliyor.

EKONOMİYE VE PİYASALARA YANSIMALARI

Mevcut faiz oranlarının korunması, vatandaşın ve reel sektörün finansmana erişim koşullarını doğrudan etkiliyor. Bankaların kredi muslukları sıkı kalmayı sürdürürken, mevduat faizlerindeki yüksek getiri cazibesini koruyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle sanayici ve esnafın yeni kapasite yatırımlarını bir süre daha ertelemesi bekleniyor. Tüketicilerin borçlanarak harcama yapma eğilimindeki düşüş, Merkez Bankası'nın iç talepteki yavaşlama öngörülerini doğruluyor.

Yaklaşık 163,3 milyar dolarlık rezerve sahip olan TCMB'nin bu adımı, döviz kurlarında kontrollü bir seyir vadediyor. Türk lirasının yüksek faiz kalkanıyla korunması sayesinde Dolar ve Euro cephesinde ani sıçramalar öngörülmüyor. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 51,53 seviyesinde bulunurken, dezenflasyon sürecinin bu dengeli adımlarla destekleneceği tahmin ediliyor. Faiz indirim umutlarının eylül ayına ötelenmesi ise Borsa İstanbul'da (BIST) yatırımcıları temkinli ve seçici hareket etmeye yöneltiyor.