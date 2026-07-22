Geçen yıl yaşanan don afetinin ardından büyük emeklerle bahçelerini toparlayan Malatyalı kayısı üreticisi, yeni hasat sezonunda fiyat baskısı ve piyasa dalgalanmalarıyla karşı karşıya kaldı.

Malatya Basın Konteynerleri alanında Ziraat Odası Başkanları ile bir araya gelerek basın açıklaması yapan Malatya Ziraat Odaları Bölge Başkanı Yunus Kılıç, kayısı piyasasında oynandığını belirttiği oyunlara ve ihracatçıların tutumuna sert tepki gösterdi.

"İhracatçılar 'Kayısı Almayın' Talimatı Veriyor"

Geçen yıl yüzde 100’ü bulan don afetine rağmen üreticinin büyük özveriyle ağaçlarını toparladığını ve bu yıl yaklaşık 67 bin ton rekolte beklediklerini belirten Yunus Kılıç, hasat sonrası yaşanan sürece isyan etti.

İşçisini çalıştıran çiftçinin ürününü satarak ödeme yapması gerektiğini ancak piyasada spekülatif hareketler yapıldığını vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

Üretici güneşin altında yanıyor, varını yoğunu bu kayısı bahçelerine harcıyor, emek veriyor, hasat ediyor. Satacağı zamana geldiği zaman ipler kopmaya başlıyor. Üreticimiz işçisini çalıştırdı, şimdi kayısısını satıp ödeme yapacak. Ama maalesef Malatya'mızdaki 5 tane ihracatçı tedarikçilere 'kayısıyı almayın' diye talimat veriyor. Piyasada bin liraya satılan bir kayısıyı çiftçiden 200 liraya almaya mı çalışıyorlar? Bu spekülatif hareketler ne zaman bitecek?

"Kayısı Üreticisi 5'ten Büyüktür!"

Üreticilere çağrıda bulunarak ürünlerini ucuza kaptırmamalarını isteyen Bölge Başkanı Kılıç, "Ben burada üreticime sesleniyorum: Onlar almıyorsa siz de satmayın! Çünkü kayısı üreticisi 5'ten büyüktür, ihracatçıdan büyüktür. Bizim ürünümüz olduktan sonra ihracatçımız da ticaretçimiz duyup Bağdat'tan gelir. Bu kayısıyı tüm dünya yiyecek. Çiftçinin boğazını sıkarak, kayısıyı ayak altı ederek hiçbir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

TMO ve Vekillere Çağrı "Depolar Hazır, Gelin Alın"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) acilen devreye girmesi gerektiğini savunan Yunus Kılıç, devlet yetkililerine ve Malatya milletvekillerine seslendi:

Siz depolarınızı yaptınız, kayısıyı TMO'nun alım listesine koydunuz. Yıllarca bununla uğraştık. İşte meydan! Bugün TMO gelsin, bu ürünü alsın. Bizi bu 5 tane ihracatçının elinde ezdirmesin, bu çiftçiyi kurtarsın. Vekillerimize ve Bakanımıza dosyamızı ilettik. Serbest Bölge denen olayın ne olduğunu Sayın Bakanıma yazılı verdim. Vekillerimize büyük görev düşüyor; bu insanlara yazıktır, günahtır, çiftçimize sahip çıksınlar.

Rekolte Tartışmalarına Yanıt "Devlet Sırrı mı?"

Basın mensuplarının "Rekolte neden açıklanmıyor, baskı mı var?" sorusunu da yanıtlayan Kılıç, Rekolte Komisyonu olarak 67 bin tonluk rakama imza attıklarını belirtti.

Süreci devlet geleneklerine uygun yürüttüklerini vurgulayan Kılıç, "Biz Ziraat Odaları olarak edeplice devlet büyüklerimizin açıklaması için sesimizi kestik. Bazı ticaret erbabının bu rekolteye başta imza koymadıklarını, daha sonra ikna edilerek imzaladıklarını biliyoruz. Çiftçinin parasıyla çiftçiye eziyet edenleri bu Malatya artık tanıdı. Borsaya ürününün %2'sini, 3'ünü kesinti veren çiftçinin parasıyla oyun oynuyorlar. Buna da artık yeter diyoruz" dedi.