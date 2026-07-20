Emeklilerin beklediği temmuz ayı zam farkı ödemeleri için gözler yasal sürecin son aşamasına çevrildi. En düşük aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten kanun teklifinin yasalaşmasıyla beraber SGK resmi ödeme günlerini belirleyecek. Hak sahipleri herhangi bir kuruma başvurmadan 3 bin 552 liralık ek tutarı doğrudan maaş aldıkları banka hesaplarında görecek.

Temmuz ayının başında açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca kişinin yeni dönem maaş artışları kesinleşti. TÜİK verilerine göre memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zamma hak kazandı.

Fark ödemeleri için Resmi Gazete aşaması beklenirken, halihazırda eski tutarlar üzerinden yatan normal emekli maaşlarının ödeme takvimi tahsis numarasına göre işlemeyi sürdürüyor.

4A, 4B VE 4C MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Zamlı aylıklarını henüz almayan SSK (4A) emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde ödemelerine kavuşuyor. Sırasıyla son rakamı 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar 26'sında paralarını çekebiliyor.

Bağ-Kur (4B) statüsündeki vatandaşlar için tarihler ayın son haftasına toplanıyor. Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler ayın 25'inde hesaplarını kontrol edebilir. Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara ise 28'inde ödeme yapılıyor.

Emekli Sandığı (4C) mensupları maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alırken, hafta sonuna denk gelen günler cuma veya pazartesiye kaydırılıyor. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında aylık alan birinci gruptaki 4C'liler için gün seçimi doğum tarihine göre şekilleniyor. Doğum tarihi 00-40 arası olanlar ayın 1'inde, 41-46 arası olanlar 2'sinde, 47-49 arası olanlar 3'ünde, 50-53 arası olanlar 4'ünde, 54-99 arası olanlar ise 5'inde bankaya gidiyor.