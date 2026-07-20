Türkiye'nin madencilik sektöründeki en önemli yatırımlarından biri olarak gösterilen Mollakara Altın Madeni Projesi'nde nihayet üretim aşamasına geçildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan tesiste uzun süredir beklenen ilk altın döküm işlemi başarıyla tamamlandı. Sözcü gazetesinin haberleştirdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalardaki ilk rakamsal verileri ortaya koydu. Ticari üretime geçiş safhasında gerçekleştirilen ilk faaliyette toplam 7 bin 474 ons altın elde edildi.

Elde edilen bu başlangıç verisinin ardından şirket yönetimi, üretim kapasitesini kademeli biçimde artırmayı planlıyor. Tesisin tam potansiyeline ulaşması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılının sonuna kadar projeden yaklaşık 32 bin ons altın çıkarılması hedefleniyor. Kamuoyu ile paylaşılan detaylı fizibilite raporları, maden sahasının toprak altında büyük bir cevher sakladığını kanıtlıyor. Raporlardaki verilere göre bölgede toplamda 471 bin onsluk görünür ve muhtemel altın rezervi bulunuyor.

EKONOMİYE 1,88 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Ekonomik yansımalar, küresel piyasalardaki güncel değerler üzerinden hesaplandı. Altının ons fiyatının 4 bin dolar seviyelerinde kalacağı varsayımıyla hazırlanan raporlara göre projenin Türkiye ekonomisine ve yüklenici firmaya yaklaşık 1,88 milyar dolarlık brüt gelir sağlaması bekleniyor.

Şirket yetkilileri, maden sahasında yürütülen faaliyetleri yalnızca ticari bir kazanç kapısı olarak görmüyor. Bölgede yaratılacak yeni iş olanakları sayesinde Ağrı ve çevresindeki ilçelerde istihdama doğrudan katkı sunulması planlanıyor. İstihdamı destekleyecek olan dev tesis, yerel ticareti canlandırarak bölgesel kalkınma sürecini ivmelendirecek. İlk dökümün ardından yetkililer, madenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için gereken yasal ve teknik süreçleri sürdürüyor.