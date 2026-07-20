Hayatın her alanında bireylerin karşısına çıkan erteleme sorunu, Malatya’da da özellikle iş ve eğitim yaşamında verimliliği düşüren en büyük etkenlerden biri haline geldi. Konunun psikolojik boyutu hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Erteleme davranışının temelinde yatan faktörler hakkında bilgi veren Psikolog Altaş,

Erteleme davranışının birçok nedeni bulunabiliyor. En belirgin nedeni motivasyon kaybı. İnsanın kendini sabote etme çabası, tükenmişlik gibi birçok nedeni olabiliyor. Artık çok fazla görünür oldu. İnsanlar en ufak bir şeyi bile ertelemenin bazen iyi hissettirdiğini söylüyor

şeklinde konuştu.

"Bunu İstediğim Zaman Yapayım Mantığı" Bir Kaçış mı?

İnsanların monotonluktan kurtulmak ve hayatları üzerinde sahte bir kontrol mekanizması kurmak adına ertelemeye sığındıklarını belirten Altaş,

Bazen insanlar rutin ve monotonluğun içerisinde sıkılıp kalmış gibi hissedebiliyor. Sürekli her şeyi zamanında yapıyor olmanın aksine en azından bu benim kontrolümde olsun, bunu istediğim zaman yapayım mantığı ile de düşünenler de var Malatya’da 10 bin metrekarelik dev arazi için karar çıktı: Adli Tıp’ın yeri tamam! İçeriği Görüntüle

ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çizgi: İşlevselliğin Bozulması

Ertelemenin belirli bir düzeyde herkes tarafından deneyimlenen normal bir davranış olduğunu ancak kontrol kaybolduğunda bir hastalığa dönüşebileceğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş,

Erteleme hepimizin yaptığı normal bir davranış ama uzun süreli oluyorsa o biraz sıkıntı artık işlevselliği bozacak dereceye geliyorsa, işleri hiçbir şekilde yetiştirememe durumuna kadar geliyorsa burada bir destek almak gerekir

açıklamasında bulundu.