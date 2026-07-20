Malatya'da 20 Temmuz 2026 tarihinde ebediyete irtihal eden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere ilçe ve mahalle mezarlıklarında toprağa verilen vatandaşlarımızın defin ve taziye bilgileri:

Malatya'da 20 Temmuz 2026 Vefat Listesi

RAMAZAN SEVİM (64)

Taziye Adresi: Çöşnük Mh. Ekol Sk. Sevimler İnş. No: 5 Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ABDULLAH ÇOK (83)

Taziye Adresi: Yaka Mh. Yaka 1. Sk. No: 5/1 Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

BEBEK ÖZSES (0)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

HİDAYET ÖZGÜL (54)

Taziye Adresi: Hidayet Mh. Sıtkı Sk. No: 5 Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Alişar Mh. Battalgazi / Malatya Mezarlığı

ALAATTİN ERCAN (81)

Taziye Adresi: Konak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Konak Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

ABDULLAH DURAN (66)

Taziye Adresi: Akçadağ Merkez / Malatya

Defin Yeri: Akçadağ / Malatya Mezarlığı