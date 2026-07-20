Malatya'da 20 Temmuz 2026 tarihinde ebediyete irtihal eden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere ilçe ve mahalle mezarlıklarında toprağa verilen vatandaşlarımızın defin ve taziye bilgileri:
Malatya'da 20 Temmuz 2026 Vefat Listesi
RAMAZAN SEVİM (64)
Taziye Adresi: Çöşnük Mh. Ekol Sk. Sevimler İnş. No: 5 Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
ABDULLAH ÇOK (83)
Taziye Adresi: Yaka Mh. Yaka 1. Sk. No: 5/1 Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
BEBEK ÖZSES (0)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
HİDAYET ÖZGÜL (54)
Taziye Adresi: Hidayet Mh. Sıtkı Sk. No: 5 Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Alişar Mh. Battalgazi / Malatya Mezarlığı
ALAATTİN ERCAN (81)
Taziye Adresi: Konak Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Konak Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
ABDULLAH DURAN (66)
Taziye Adresi: Akçadağ Merkez / Malatya
Defin Yeri: Akçadağ / Malatya Mezarlığı