Malatya’da adli tıp hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek dev adım resmen atıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında, kentin uzun süredir beklediği yeni Adli Tıp Hizmet Binası projesine yeşil ışık yaktı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen kararla; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde bulunan 10 bin 781 metrekarelik dev belediye arazisi, Adalet Bakanlığı’na 2 yıllığına ön tahsis edildi.

Malatya Meclisi’nden Oy Birliğiyle Geçti Dev Alan Devredildi

Malatya’da adli tıp hizmetlerinin fiziki imkanlarını modern standartlara kavuşturacak önemli bir süreç resmen başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında, kentin adli tıp ihtiyacına yanıt verecek yeni hizmet binası projesine onay çıktı.

Meclis gündeminin 16. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 259 ada 5 parseldeki taşınmazın kullanım amacı kesinleşti.

Yaka Mahallesi'nde 10 Bin Metrekareyi Aşan Dev Arazi

İmar planında "Kamu Hizmet Alanı" olarak işaretlenmiş olan ve toplam 10 bin 781 metrekare yüzölçümüne sahip dev arazi, Adalet Bakanlığı bünyesinde "Adli Tıp Hizmet Binası" inşa edilmek üzere tahsis edildi.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerine dayandırılarak hazırlanan karar kapsamında; söz konusu alan 2 yıl süreyle ön tahsis şeklinde Adalet Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)’na devredildi.

Mecliste Kabul Edilen 16. Maddenin Resmi Detayları

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 29.06.2026 tarih ve 378777 sayılı olur yazısı neticesinde meclis salonunda okunan ve oy birliğiyle kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyonu kararında şu resmi ifadelere yer verildi:

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 29.06.2026 tarih ve 378777 sayılı olur yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde: imar planında 'Kamu Hizmet Alanı' olarak belirlenen mülkiyeti belediyemize ait ilimiz, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 259 ada 5 parsel numaralı 10.781,40 m² yüzölçümlü taşınmazda, Adalet Bakanlığı tarafından 'Adli Tıp Hizmet Binası' yapılmak üzere Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Adalet Bakanlığı'na 2 yıl süre ile ön tahsisinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yol aynı, masraf yarı yarıya! Tatil düşünen Malatyalılara Türkiye'nin en ucuz tatil rotası İçeriği Görüntüle