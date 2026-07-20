Uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatının artması, iç piyasada benzin ve motorine peş peşe zamların gelmesine yol açtı. Benzine yansıyan 2 lira 69 kuruş ve motorine gelen 3 lira 12 kuruşluk son yükler, Malatya'da tarımsal üretim yapan çiftçiyi ve nakliyeciyi kara kara düşündürüyordu. Ancak bu hafta meydana gelen bu büyük maliyet artışının yaklaşık yarısı, uygulanan özel bir sistemle Özel Tüketim Vergisi'nden karşılandı. Bu sayede tarla trafiğinde ve lojistikte yaşanacak ani maliyet sıçramalarının önüne geçilmiş oldu.

50 Litrelik Depoda Sağlanan Avantaj

Sistemin tüketiciye sağladığı doğrudan katkı rakamlarla netleşti. Malatya'daki bir sürücü, aracının 50 litrelik deposunu doldurmak istediğinde, motorinde 156 lira, benzinde ise 135 lira daha az ödeme yaptı. Ülke genelindeki günlük benzin ve motorin tüketim haritası dikkate alındığında, bu vergi indiriminin halkın cebine yaptığı günlük olumlu etki tam 240 milyon lira civarında. Araç sahiplerinin bütçesinde bir nebze olsun koruma sağlayan bu milyarlık sübvansiyon, piyasaların tamamen kilitlenmesini önledi.

Destek Oranları Kademe Kademe Düşecek

Bu vergi koruma kalkanının ne zaman biteceği de resmen ilan edildi. Yayınlanan Resmî Gazete kararına göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışın yüzde 50'sini karşılayan sistem 31 Temmuz'a kadar sürecek. 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise bu destek oranı yüzde 25 seviyesine çekilecek. Takvimler 1 Ekim 2026'yı gösterdiğinde ise eşel mobil sistemi tamamen son bulacak. Rafineri fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüşler ise tüketiciye indirim olarak yansımayacak; devlet aradaki fark kadar ÖTV artışına giderek vergi oranını yükseltecek.