Deprem yaralarını sarmaya devam eden Malatya, savunma sanayii alanında Türkiye'nin en stratejik merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Şirketleşme sürecini geçtiğimiz aylarda tamamlayan ASELSAN Malatya, üretimi devasa boyutlara taşıyacak yeni fabrika projesi için ilk harcı döktü. TÜİK binasının karşısındaki 60 dönümlük arazide yükselen tesis, kentin ekonomik ve teknolojik çehresini tamamen değiştirecek.

Üretim Kapasitesi Tam 15 Kat Artacak!

ASELSAN Malatya Direktörü Gökmen Can’ı ziyaret ederek yatırımların son durumunu yerinde inceleyen Milletvekili Abdurrahman Babacan, dev tesisin üretim hacmine dair şu bilgileri paylaştı:

"Burada inşa edilecek tüm fazlar tamamlandığında mevcut kapasitenin yaklaşık 15 katına çıkacak bir üretim hacmine ulaşılmış olacak. Yani Ankara'daki merkezinden sonra Türkiye'deki en büyük ASELSAN üssü Malatya'da olacak."

Teknoloji Üssünde Neler Üretilecek?

Halihazırda sivil ve askeri cihaz onarımı, kablo üretimi ve elektronik kart dizgi üretimi alanlarında faaliyet gösteren ASELSAN Malatya, yeni fabrikanın bitmesiyle tüm süreçlerini bu alana taşıyacak. 60 dönümlük dev alan bütünüyle yüksek teknoloji üssü olarak hizmet verecek.

Devasa Alan: 60 dönümlük arazi üzerine kurulu modern üretim tesisi.

Geniş Üretim Yelpazesi: Askeri ve sivil cihaz onarımı, elektronik kart dizgi ve kablo üretimi süreçleri tek çatı altında toplanıyor.

Bölgesel Liderlik: Ankara dışındaki en büyük ve en kapsamlı ASELSAN yerleşkesi.

İlk Etap İçin Tarih Verildi: Önümüzdeki Yıl Ağustos!

Yüksek teknoloji hamlesiyle Malatya’yı savunma sanayiinde bambaşka bir lige çıkaracak olan dev yatırımın takvimi de netleşti. İnşaat çalışmaları son sürat devam eden tesisin ilk etabının, önümüzdeki yılın Ağustos ayı itibarıyla resmen faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Babacan, sahada gece gündüz demeden büyük bir emekle çalışan mühendis ve teknikerlere teşekkürlerini iletti.