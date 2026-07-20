2026-2027 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Malatya temsilcisi, geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK forması giyen dört futbolcuyla anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Yeşilyurtspor'dan Üç Bölgeye Kritik Takviye

Kadro derinliğini artırmayı ve zirve yarışında iddialı bir konumda yer almayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim; savunma, orta saha ve hücum hattına kritik takviyeler gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt Spor; 22 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Ulaş, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yılmaz Basravi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Alşimşek ve 31 yaşındaki tecrübeli forvet Enes Nalbantoğlu ile sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi.

Uyum Süreci Hızlı Aşılacak

Geçtiğimiz sezon aynı takımda birlikte mücadele eden dört futbolcunun, sergiledikleri başarılı performansın ardından Malatya ekibinin radarında yer aldığı ve transferlerin tamamlandığı bildirildi. Oyuncuların birbiriyle olan saha içi uyumunun, Yeşilyurt Spor’un yeni sezondaki performansına doğrudan olumlu yansıması bekleniyor.

Futbolcuların mücadeleci hırsları, tecrübeleri ve takım oyununa yatkınlıklarıyla Malatya Yeşilyurt Spor’un başarısında önemli rol oynayacaklarına inanıldığı belirtildi.

Kulüpten “Hoş Geldiniz” Mesajı

Transferlerin ardından Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcularımıza Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ailesine ‘hoş geldiniz’ diyor, sarı-kırmızılı formamız altında sağlık, başarı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz.