6 Şubat depremlerinin ardından imar, ihya ve ekonomik canlanma süreçlerinin hız kesmeden devam ettiği Malatya’da gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek dev bir adım atıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinde yer alan toplam 132 adet taşınmazını ihale yoluyla satışa sunuyor. KDV muafiyetiyle yatırımcılara önemli bir finansal kolaylık sağlayan belediye, ihaleleri temmuz sonu ve ağustos ayı başında encümen huzurunda gerçekleştirecek.

Battalgazi ve Yeşilyurt’un Değerli Mahallelerinde Gayrimenkul Yatırımı

Büyükşehir Belediyesi yetkilerinden alınan bilgilere göre, satışa sunulan arsa ve taşınmazlar, kentin iki merkez ilçesi olan Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içinde yer alıyor. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu ve Bahçebaşı mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca, Karakavak ve Yaka mahallelerinde bulunan gayrimenkuller, konumu ve altyapı avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda düzenlenecek olan ihaleler; 28 ve 30 Temmuz ile 4, 6 ve 11 Ağustos 2026 tarihlerinde aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Şeffaf İhale Süreci: Açık ve Kapalı Teklif Usulü

Satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda şeffaf bir ortamda yapılacak. İhale listesinde yer alan 52, 57, 61 ve 70’inci sıradaki kritik taşınmazlar kanunun 36. maddesi gereğince 'Kapalı Teklif Usulü' ile alıcı bulacak. Listede kalan diğer tüm taşınmazlar ise kanunun 45. maddesi kapsamında 'Açık Teklif Usulü' ile ihaleye çıkarılacak.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, ihale sonrasında peşin ödemesini tamamlayan hak sahiplerinin tapu tescil ve resmi yer teslimi süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılacağı vurgulandı. İhaleye ait şartname ve ek belgeler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilecek.

İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler

Malatya’da gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşların ve kurumsal yapıların ihaleye katılabilmesi için belirli resmi evrakları ibraz etmesi gerekiyor. Bu kapsamda katılımcılardan yasal yerleşim yerini gösteren güncel ikametgâh belgesi, Türkiye sınırları içerisinde geçerli tebligat adresi ve teminat ihale bedeli için geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu talep ediliyor. Kimlik doğrulaması için gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını sunması şart koşulurken; vekâleten katılımlarda noter tasdikli vekâletname, ortak katılımlarda ise Ortaklık Girişim Beyannamesi isteniyor. Şirketlerin cari yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, yetki belgesi ve imza sirkülerini; kamu tüzel kişilerinin ise temsil yetkisini gösteren belgeleri dosyalarında bulundurmaları zorunluluk taşıyor.