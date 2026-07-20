Hasat döneminin sonuna yaklaşılırken Malatya’da kayısı fiyatlarının aniden gerilemesi üreticileri mağdur etti. Yaşanan sert düşüşün nedenlerini ve serbest bölge üzerinden dönen oyunları açıklayan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, üreticiye birlik olma ve ürününü yok pahasına satmama çağrısında bulundu.

"Piyasa 5 İhracatçının Eline Bırakıldı"

Fiyatların düşmesinin arkasında yatan en büyük nedenin ihracatçıların tekelleşme çabası olduğunu ifade eden Başkan Yunus Kılınç,

Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Kayısı piyasasını maalesef 4-5 ihracatçının eline bırakmışlar. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fiyatlar dibe vurunca müdahale alımı yapacağını söylüyor; bu sistem en baştan yanlış. Biz fahiş fiyat değil, istikrarlı bir piyasa istiyoruz. Kayısıyı TMO'nun alım listesine sokmayı başardık ama TMO ihracat yapmadığı için fiyat belirlerken yine gidip bu ihracatçılara danışıyor. İhracatçı, üreticiden aldığı kuru kayısıyı buhar odasında nemlendirip ağırlığını yüzde 20-30 artırarak satıyor. Bu karı TMO’ya kaptırmak istemedikleri için piyasayla oynuyorlar

diye durumu değerlendirdi.

"Rekolte açıklanandan da düşük, oyunlara gelmeyin"

Bu yıl açıklanan 67 bin 500 tonluk rekoltenin daha da altında bir rekolte gerçekleşeceğini vurgulayan Kılınç, yaş kayısı satışının yoğun olması sebebiyle kuru kayısı rekoltesinin daha da düşeceğini belirtti. İhracatçıların, işçi parasını ödemek zorunda olan çiftçinin bu sıkışıklığını fırsat bildiğini aktaran Kılınç,

İhracatçılar tedarikçilere 'Bu ara kayısı almayın' diye talimat veriyor. Amaç, üreticiyi zora sokup fiyatı iyice düşürmek. Geçen yıl Avrupa’da Malatya kayısısının kilosu 40 euroya satıldı. Dünyada bizim kayısımızın rakibi yok. Bu yıl kayısının gerçek değeri en az 400 TL’dir. Üreticimiz rahat olsun, ihtiyacı kadar kademeli satsın

dedi.

"Gerekirse İneğinizi Satın, Kayısıyı Satmayın!"

Üreticilerin kenetlenerek kendi ürününün arkasında durması gerektiğini belirten Yunus Kılınç,

İşçi parasını ödemek için piyasaya bir anda kayısı sürerseniz bu ürün ayakaltı olur. Ben üreticime sesleniyorum: İşçi parası için gerekirse kredi çekin, eşinizden dostunuzdan alın, hatta gerekirse ineğinizi satın ama kayısınızı ayağa düşürmeyin. Biz 'ürünümüzü satmıyoruz' dediğimiz gün bu piyasa açılır. Dünya bu kayısıyı yemek zorunda. 'Pekmezim olursa sineğim Bağdat'tan gelir' misali, ürünümüze sahip çıkarsak kayısımız her türlü değerini bulur

diyerek Malatyalı üreticilere seslendi.

"Serbest Bölge Oyunu Kapatılmalı, İhanete Son Verilmeli!"

İthalat kılıfı altında yapılan usulsüzlüklere de dikkat çeken Kılınç,

Türkiye resmiyette kayısı ithal etmiyor gibi görünüyor ama Mersin ve İzmir’deki serbest bölgeler üzerinden büyük bir oyun oynanıyor. Özbekistan, Kırgızistan ve İran’dan getirilen 2 dolarlık kalitesiz zerdalileri getirip Malatya kayısısına karıştırıyorlar. Şeker şurubuna bandırıp Malatya kayısısı diye Avrupa’ya satıyorlar. Bu hem Malatya çiftçisine hem de ülke ekonomisine ihanettir. Sayın Bakanımıza da söyledim; bu serbest bölge oyunu derhal kapatılmalı. Her ülkenin kayısısı kendi adıyla satılmalıdır. Çiftçi gariban olduğu için parası olan ihracatçının gücü yetiyor ama biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

diyerek konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik düzeyindeki il koordinasyon toplantılarında da defalarca dile getirdiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.