Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 18 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 8 vatandaşın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.

İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşların eksiksiz ve tam listesi:

Seydi Bulam

Yaş: 88

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Özgecan Aslan Sokak, No: 42, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Fatma Karatoprak

Yaş: 74

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi, Diyarbakırlılar Taziye Evi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Fatma Çekim

Yaş: 68

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Hidayet Mahallesi, Çakabey Sokak, No: 28, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Nurettin Aygün

Yaş: 71

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Eğitim Sokak, MC-1-17, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Bayram Gönültaş

Yaş: 71

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, İlaydapark B-Blok, No: 55/1/3, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Abdulvahap Sayim

Yaş: 66

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Tandoğan Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 13/2, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Hacıhaliloğlu Çiftliği, Battalgazi / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Zeki Darakcı

Yaş: 71

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir / Malatya

Defin Yeri: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Perize Bozkuş

Yaş: 87

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Ören Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.