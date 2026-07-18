Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 18 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 8 vatandaşın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.
İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşların eksiksiz ve tam listesi:
Seydi Bulam
Yaş: 88
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Özgecan Aslan Sokak, No: 42, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Fatma Karatoprak
Yaş: 74
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi, Diyarbakırlılar Taziye Evi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Fatma Çekim
Yaş: 68
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Hidayet Mahallesi, Çakabey Sokak, No: 28, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Nurettin Aygün
Yaş: 71
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Eğitim Sokak, MC-1-17, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Bayram Gönültaş
Yaş: 71
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, İlaydapark B-Blok, No: 55/1/3, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Abdulvahap Sayim
Yaş: 66
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Tandoğan Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 13/2, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Hacıhaliloğlu Çiftliği, Battalgazi / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Zeki Darakcı
Yaş: 71
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir / Malatya
Defin Yeri: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Perize Bozkuş
Yaş: 87
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Ören Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.