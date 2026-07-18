BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen FETÖ soruşturmasında, Malatya merkezli yeni delillere ulaşıldı. Kaza anında Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan ve radarda şüpheli şekilde kaybolan F-4 savaş uçağının pilotunun FETÖ'den mahkum olduğu ve kazadan hemen önce örgütün üst düzey mahrem sorumlularının Malatya'da gizli toplantılar yaptığı deşifre oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Genişletilen FETÖ soruşturmasının merkezinde ise Malatya yer alıyor. Savaş uçaklarının radar kayıtları, mahrem sorumluların irtibat trafiği ve ByLock yazışmaları, planın Malatya ayağını gözler önüne serdi.

Malatya Erhaç'tan Kalkan F-4 Uçağı ve Şüpheli Radar Kaydı

Soruşturma dosyasında en dikkat çeken unsurlardan biri, helikopterin kırıma uğradığı esnada bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği oldu. Yapılan teknik incelemelerde, kaza anında bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi.

Radar kayıtlarında, Malatya'dan havalanan F-4 uçağının bir süre sistemden kaybolduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun radarın kasıtlı olarak kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuştan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Kazadan 5 Gün Önce Malatya'ya Gelen Pilot FETÖ Üyesi Çıktı

Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan hakkındaki bulgular soruşturmanın seyrini değiştirdi. Pilot Armağan'ın, kazadan tam 5 gün önce "uçuş saatini tamamlamak" gerekçesiyle Malatya'ya geldiği belirlendi. İlerleyen süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum olan Ali Armağan'ın, 2010 yılından itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri mahrem sorumlusu Adil Öksüz ile yoğun bir iletişim trafiğine sahip olduğu ortaya çıktı.

Parmak İzi Detayı: Adil Öksüz’ün evinde ele geçirilen ve terörist başı Fetullah Gülen tarafından imzalanan bir kitap üzerinde yapılan incelemede, Malatya'daki şüpheli uçuşu gerçekleştiren pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izi bulundu.

Mahrem Sorumluların "Malatya" İrtibat Zinciri Deşifre Oldu

Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının kazadan önce ve sonraki seyahat trafiğini inceleyen savcılık, Malatya merkezli kritik görüşmeleri deşifre etti:

Kazadan 4 Gün Önce: FETÖ Hava Kuvvetleri mahrem sorumlusu Erol Sağlam Malatya'ya giderek, buradaki mahrem sorumlu Ali Cingitaş ile yüz yüze görüştü.

Kazadan 2 Gün Önce: Bu iki ismin ortak irtibat noktası olan Cağfer Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte ABD'ye uçtu.

Kazadan 5 Gün Sonra: Helikopter kazasının hemen ardından Malatya mahrem sorumlusu Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Cingitaş'ın burada, daha önce hiçbir iletişim kaydı bulunmayan ve darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü yöneten Kemal Batmaz ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"Tereyağından Kıl Çeker Gibi Halledildi"

Soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmaları, suikast şüphesini güçlendirdi. Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkkaya ile Elazığ il sorumlusu Mehmet Durakoğlu arasındaki mesajlaşmalarda, Durakoğlu'nun olayın hemen ardından üst düzey bir toplantıya katıldığı ve "Tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini" yazdığı görüldü. Mesajlarda, FETÖ elebaşı Gülen'in bu kaza için "Sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dediği aktarıldı.

Teklifi Reddettiği İçin "Ortadan Kaldırın" Talimatı Verilmiş

Adıyaman TEM Şube Müdürlüğü'ne giden bir FETÖ itirafçısının ifadeleri ise kan dondurdu. İtirafçı, örgütün üst yönetiminin Muhsin Yazıcıoğlu'na "örgüt saflarında yer alma" teklifi götürdüğünü, ancak Yazıcıoğlu'nun bu teklifi sert bir dille reddettiğini söyledi. Bu gelişme üzerine terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının araştırılmasını istediği, hiçbir açık bulunamayınca doğrudan "Ortadan kaldırın" talimatı verdiği iddiaları soruşturma dosyasında yer aldı.

19 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada, "Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kilit üs konumundaki Malatya'daki mahrem bağlantıların çözülmesiyle soruşturmanın yeni gözaltılarla genişlemesi bekleniyor.