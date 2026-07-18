İşte yayımlanan karar doğrultusunda bürokrasideki kritik değişiklikler:

Vali Değişikliği ve Diplomatik Atamalar

Kararname ile Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valisi olarak atandı.

Diplomasi kanadında ise Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit getirildi. Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze çekilirken, bu göreve Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Göç İdaresi Başkanlığında Üst Düzey Değişim

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki dört kritik genel müdür görevden alındı. Yapılan yeni görevlendirmeler şu şekilde şekillendi:

Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü: Yaşar Aksanyar görevden alındı, yerine Ahmet Dalkıran atandı.

Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü: Ozan Gazel görevden alındı, yerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer getirildi.

Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü: Bayram Yalınsu görevden alındı, yerine Mustafa Güney atandı.

Yabancılar Genel Müdürlüğü: Fatih Ayna görevden alındı, yerine Özge Kaplan getirildi.

Bakanlıklar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Atamaları

Farklı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda da yönetim kadroları yenilendi:

Ticaret Bakanlığı: Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan’ın yerine Fuat Şanal getirildi.

TÜRASAŞ: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım atandı.

TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan Nalbantoğlu getirildi.

Adli Tıp Kurumu'na Yeni Akademisyen Üyeler

Adli Tıp ihtisas kurullarına da yeni atamalar yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine; İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale ise Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine atandı.