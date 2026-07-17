Malatya’da bugün öğle saatlerinde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan birinde korkutan bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevreyolu alt geçit çıkışında iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza Buhara Bulvarı'nda Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre; kaza saat 11.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde, alt geçit çıkışında yaşandı.

Seyir halindeki C.E. yönetimindeki 59 RR 965 plakalı otomobil, M.O. idaresindeki 06 FNR 724 plakalı otomobil ve O.S. kontrolündeki 50 ABD 874 plakalı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşadı.

Yaralıların Sağlık Durumu Nasıl?

Feci kazada minibüste yolcu konumunda bulunan N.K., B.S. ve Y.S. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Buhara Bulvarı üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.