Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 17 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 17 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.

İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:

Lütfiye Turaman

Yaş: 90

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent 3 Sitesi, B-Blok No: 5, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Necla Tunguç

Yaş: 78

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, No:18/3, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Fuat Güngör

Yaş: 42

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Duruldu Mahallesi, Sarı Küme Evleri, No: 181, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Mediha Özgönül

Yaş: 78

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Ege Evleri Kordon 1 Sitesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Hatice Mayda

Yaş: 63

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Seyran Mahallesi, Diyar Sokak, No: 24, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Vahap Doğan

Yaş: 85

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Dilek Mahallesi, 1. Kanal Sokak, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Abdullah Özdoğan

Yaş: 86

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Kernek Mahallesi, Karagözlüler Camii, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Bedih Erin

Yaş: 51

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Emir Sokak, No: 7, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Emine Merde

Yaş: 89

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Beydağı Mahallesi, Aybar Sokak, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

İrfan Bali

Yaş: 53

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Suat Turak

Yaş: 81

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Ahmet Koç

Yaş: 32

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Sütçü Sokak, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Güley Şahin

Yaş: 84

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi, Hayal Sokak, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Mehmet Bayat

Yaş: 52

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Çam Sakızı Sokak, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

Süleyman Özdemir

Yaş: 86

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan / Malatya

Defin Yeri: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Orhan Gözeneli

Yaş: 47

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Zekine Esen

Yaş: 88

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Bahri Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.