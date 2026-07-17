Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 17 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 17 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.
İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:
Lütfiye Turaman
Yaş: 90
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent 3 Sitesi, B-Blok No: 5, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Necla Tunguç
Yaş: 78
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, No:18/3, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Fuat Güngör
Yaş: 42
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Duruldu Mahallesi, Sarı Küme Evleri, No: 181, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Mediha Özgönül
Yaş: 78
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Ege Evleri Kordon 1 Sitesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Hatice Mayda
Yaş: 63
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Seyran Mahallesi, Diyar Sokak, No: 24, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Vahap Doğan
Yaş: 85
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Dilek Mahallesi, 1. Kanal Sokak, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Abdullah Özdoğan
Yaş: 86
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Kernek Mahallesi, Karagözlüler Camii, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Bedih Erin
Yaş: 51
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Emir Sokak, No: 7, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Emine Merde
Yaş: 89
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Beydağı Mahallesi, Aybar Sokak, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
İrfan Bali
Yaş: 53
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Suat Turak
Yaş: 81
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Ahmet Koç
Yaş: 32
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Sütçü Sokak, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Güley Şahin
Yaş: 84
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi, Hayal Sokak, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Mehmet Bayat
Yaş: 52
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Çam Sakızı Sokak, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
Süleyman Özdemir
Yaş: 86
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Orhan Gözeneli
Yaş: 47
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Zekine Esen
Yaş: 88
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Bahri Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.