TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 verilerine göre, Malatya genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı 256 bin 904’e ulaştı. Bu rakamla Malatya, Türkiye genelindeki toplam araçların yüzde 0,7’sini oluşturuyor.

Kentteki araç türlerine bakıldığında en büyük pay otomobillerin oldu. Malatya'da trafiğe kayıtlı 135 bin 697 otomobil bulunurken, otomobilleri 46 bin 866 kamyonet ve tarım şehri Malatya’nın vazgeçilmezi olan 33 bin 468 traktör takip ediyor. Son yıllarda trafikte hızlı artış gösteren motosikletler ise 26 bin 036 adetle listede önemli bir yer tutuyor.

Bölge İllerinde Taşıt Hareketliliği: Kahramanmaraş Zirveyi Bırakmıyor

TÜİK’in açıkladığı güncel verilerde çevre illerle kıyaslama yapıldığında, bölgedeki toplam taşıt sayısında liderlik koltuğunda Kahramanmaraş oturuyor. Kahramanmaraş, toplam 363 bin 291 motorlu kara taşıtı ve Türkiye genelindeki yüzde 1,1’lik payı ile bölgedeki en yüksek araç sayısına sahip il oldu. Kahramanmaraş’ı sırasıyla 256 bin 904 araçla Malatya, 223 bin 288 araçla Sivas, 182 bin 991 araçla Elazığ ve 166 bin 493 araçla Adıyaman takip ediyor.

Detaylı Araç Dağılımı Bölgenin Karakterini Yansıtıyor

Bölgedeki araç türleri incelendiğinde her ilin kendine has yapısı göze çarpıyor. Zirvedeki Kahramanmaraş; 199 bin 359 otomobil, 59 bin 983 kamyonet ve 53 bin 493 motosikletle öne çıkarken, tarım ve sanayi gücünü 28 bin 718 traktör, 11 bin 111 kamyon ve 7 bin 406 minibüsle destekliyor. Malatya ise 135 bin 697 otomobil ve 46 bin 866 kamyonetinin yanında, güçlü tarımsal yapısını gösteren 33 bin 468 traktör, 26 bin 036 motosiklet, 4 bin 422 minibüs, 7 bin 682 kamyon, 1.889 otobüs ve 844 özel amaçlı araçla komşusunun ardında güçlü bir profil çiziyor.

Sivas, Elazığ ve Adıyaman’da Araç Tercihleri

Geniş coğrafyasıyla bilinen Sivas, 116 bin 242 otomobil ve 32 bin 454 kamyonete sahip olmasının yanı sıra, 38 bin 562 traktörle bölgede tarımsal makineleşmenin en yüksek olduğu il olarak dikkat çekiyor. Sivas trafiğinde ayrıca 23 bin 700 motosiklet, 3 bin 172 minibüs, 7 bin 055 kamyon, 1.318 otobüs ve 785 özel amaçlı araç yer alıyor.

Elazığ’da 105 bin 222 otomobil ve 33 bin 116 kamyonet başı çekerken, şehirdeki diğer araçları 15 bin 153 traktör, 16 bin 977 motosiklet, 3 bin 797 minibüs, 7 bin 183 kamyon, 908 otobüs ve 635 özel amaçlı araç oluşturuyor. Adıyaman ise 72 bin 505 otomobil ve 21 bin 684 kamyonetinin yanında özellikle 39 bin 107 adet gibi yüksek bir motosiklet sayısıyla öne çıkıyor; kentteki diğer taşıtları ise 22 bin 884 traktör, 4 bin 509 minibüs, 4 bin 924 kamyon, 420 otobüs ve 460 özel amaçlı araç oluşturuyor.

Kayısı Diyarında Traktör Yoğunluğu

Açıklanan veriler, dünya kayısı başkenti olan Malatya'nın tarımsal gücünü gösteriyor. Trafiğe kayıtlı 33 bin 468 traktör ile Malatya, tarımsal üretimde bölgedeki en aktif illerden biri olduğunu kanıtlarken; komşu Elazığ’ı ve Adıyaman’ı traktör sayısında geride bıraktı. Bölgede en çok traktör bulunan il ise 38 bin 562 adet ile Sivas oldu.