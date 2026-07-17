İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi, Haziran ayı ve 2026 yılının ilk yarısına dair iş cinayetleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yalnızca haziran ayında en az 228 işçi hayatını kaybederken, yılın ilk 6 ayındaki toplam can kaybı bin 63’e ulaştı.

6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yeniden inşa sürecine giren ve TOKİ ile Emlak Konut şantiyelerinin aralıksız çalıştığı Malatya, raporda öne çıkan ve en çok dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında yer alıyor.

Deprem Bölgesi ve TOKİ İnşaatlarında Risk Katlandı!

Raporda, haziran ayında en çok ölümün yaşandığı sektörlerin başında inşaat sektörü yer aldı. Özellikle deprem bölgesinde yürütülen kamu inşaatları, TOKİ projeleri, yıkım ve tadilat çalışmalarında güvenlik önlemlerinin yetersizliği can kayıplarını tetikliyor.

İnşaat iş kolunda hayatını kaybeden işçilere dair raporda şu ifadelere yer verildi:

"İnşaatta TOKİ, Emlak Konut, kamu kurum inşaatları-tadilatları ve deprem bölgesi işçilerinin ölümleri; yüksekten düşme, ezilme ve göçükler nedeniyle yaşanıyor. İnşaatlardaki ölümlerin yüzde 77'si yüksekten düşme kaynaklı."

Deprem konutlarının bir an önce yetiştirilmeye çalışıldığı Malatya’da, bu yoğun çalışma temposu ve yüksekten düşme gibi önlenebilir kazalar işçilerin hayatını doğrudan tehdit ediyor.

Temmuz Sıcakları Şantiyeleri "Ölüm Tuzağına" Çevirebilir

Malatya’da yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar, açık havada çalışan inşaat ve tarım işçileri için hayati tehlike oluşturuyor. İSİG Meclisi, aşırı sıcaklarda çalıştırılan işçilerde oluşabilecek sağlık risklerini şu şekilde sıraladı:

Aşırı sıvı kaybı ve terleme sonucu kas spazmları,

Baş dönmesi, mide bulantısı ve bayılma vakaları,

Kalp krizi, yüksek tansiyon ve beyin kanaması riskinde ciddi artış.

6331 sayılı İSG Kanunu’nun 13. maddesinde işçilerin "çalışmaktan kaçınma hakkı" bulunmasına rağmen, sahada bu hakkın fiilen kullanılamadığı ve hiçbir koruyucu önlemin alınmadığı vurgulanıyor.

Haziran Ayının Ağır Bilançosu ve Çarpıcı Gerçekler

Rapordan öne çıkan diğer veriler, güvencesiz çalışmanın boyutunu bir kez daha ortaya koydu:

Sektörel Dağılım: Haziran ayında 75 sanayi, 56 inşaat, 54 tarım ve 43 hizmet sektörü işçisi hayatını kaybetti.

Çocuk İşçiler Can Veriyor: Bu ay 3'ü inşaat, 2'si tarım ve 1'i cam sektöründe olmak üzere 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Göçmen İşçiler En Altta: Güvencesizliğin en ağırını yaşayan 14 göçmen işçi iş cinayetlerinde can verdi.

Sendikasız Çalışma Güvencesiz Bırakıyor: Hayatını kaybeden işçilerin yüzde 95'i sendikasızdı.