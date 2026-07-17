Malatya genelinde 17 Temmuz Cuma günü parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, ilçeler arasındaki ekstrem sıcaklık farkları dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kent genelinde homojen bir hava tablosu yok.

Bazı ilçeler kavurucu yaz sıcaklarının etkisinde kalırken, bazı bölgelerde ise gece saatlerinde sonbahar serinliği hissedilecek. İlçe bazlı sıcaklık makasının bu kadar açılması, özellikle tarım sahasında çalışan vatandaşların ve gece-gündüz sıcaklık farkına karşı hassas olanların planlamalarını yaparken dikkat etmesini gerektiriyor.

Malatya İlçe İlçe 17 Temmuz Cuma Hava Durumu Listesi

Malatya Merkez: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C

Parçalı Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C Akçadağ: Az Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C Arapgir: Az Bulutlu | En Düşük: 19°C — En Yüksek: 31°C

Az Bulutlu | En Düşük: 19°C — En Yüksek: 31°C Arguvan: Az Bulutlu | En Düşük: 19°C — En Yüksek: 32°C

Az Bulutlu | En Düşük: 19°C — En Yüksek: 32°C Battalgazi: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C

Parçalı Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C Darende: Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 34°C Doğanşehir: Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 33°C

Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 33°C Doğanyol: Sıcak | En Düşük: 22°C — En Yüksek: 37°C

Sıcak | En Düşük: 22°C — En Yüksek: Hekimhan: Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 33°C

Az Bulutlu | En Düşük: 15°C — En Yüksek: 33°C Kale: Sıcak | En Düşük: 22°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak | En Düşük: 22°C — En Yüksek: 36°C Kuluncak: Az Bulutlu | En Düşük: 13°C — En Yüksek: 32°C

Az Bulutlu | En Düşük: — En Yüksek: 32°C Pütürge: Sıcak | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 35°C

Sıcak | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 35°C Yazıhan: Sıcak | En Düşük: 21°C — En Yüksek: 37°C

Sıcak | En Düşük: 21°C — En Yüksek: Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 18°C — En Yüksek: 34°C

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Kavrulanlar (Doğanyol ve Yazıhan): Günün en yüksek sıcaklığı 37°C ile Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde ölçülecek. Bu bölgelerde özellikle güneşin dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunacakların sıvı tüketimine dikkat etmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması öneriliyor.

Günün en yüksek sıcaklığı ile Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde ölçülecek. Bu bölgelerde özellikle güneşin dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunacakların sıvı tüketimine dikkat etmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması öneriliyor. Üşüyenler (Balaban ve Kuluncak): Gündüz 30 derecelerin üzerini gören Balaban ve Kuluncak sakinleri, gece saatlerinde 13°C 'ye kadar düşen sıcaklıkla adeta sonbaharı yaşayacak. Gündüz ve gece arasındaki bu ani düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Gündüz 30 derecelerin üzerini gören Balaban ve Kuluncak sakinleri, gece saatlerinde 'ye kadar düşen sıcaklıkla adeta sonbaharı yaşayacak. Gündüz ve gece arasındaki bu ani düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Merkezde Durum Ne? Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere merkez ilçelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklık en yüksek 34°C seviyelerinde seyredecek. Gece ise sıcaklıklar 18°C civarına çekilecek.

Malatya genelinde rüzgarın yer yer hafif, yağış ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu tahmin ediliyor. Özellikle sıcaklık değerlerinin tavan yaptığı ilçelerde tarım işçilerinin ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın gün ortasında tedbiri elden bırakmaması önem arz ediyor.