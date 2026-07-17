Televizyon dünyasının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, sadece mutfaktaki ustalığıyla değil, özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Genellikle programdaki neşeli tavırları ve profesyonel yorumlarıyla izleyici karşısına çıkan tecrübeli şef, bu kez oldukça romantik bir adımla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü birlikteliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım geniş yankı uyandırırken, takipçileri tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

SEVGİLİSİNİN YENİ YAŞINI ÖZEL BİR NOTLA KUTLADI

Başarılı televizyoncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Talya Didem Belen’in doğum gününü unutmadı. İkili, mutlu giden beraberliklerini sık sık kameralar önünde yaşamasalar da zaman zaman sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor. Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabı üzerinden sevgilisiyle birlikte çekilmiş samimi bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı şef, yayınladığı bu özel karenin altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım" ifadelerini ekleyerek mutluluğunu gözler önüne serdi. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan bu gönderi, ünlü ismin hayranları arasında da günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İLİŞKİSİNİN BAŞLAMA HİKAYESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatındaki bu hareketlilik, geçmişte ilişki durumu hakkında yaptığı açıklamaları da yeniden akıllara getirdi. Daha önceki dönemlerde özel hayatına dair sorulan soruları yanıtlarken oldukça net ve samimi bir tavır sergileyen Sivrioğlu, beraberliğinin nasıl başladığını bizzat kendi sözleriyle ifade etmişti. O dönem basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli isim, durumu şu ifadelerle özetlemişti: "Yeni başladı, bir yemekte tanıştık. Öylesine bir ilişki değil, çok güzel gidiyor"

MAGAZİN GÜNDEMİNİN İLK SIRASINDA

Başarılı şefin bu net duruşu, ilişkisine verdiği değeri ve ciddiyeti kanıtlarken, son doğum günü paylaşımı da bu mutluluğun artarak devam ettiğini gösteren en net tablo oldu. Televizyon ekranlarının sevilen jüri üyesinin hem iş hayatındaki başarısı hem de özel hayatındaki istikrarı, onu magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri yapıyor. Talya Didem Belen ile yaşadığı uyumlu beraberlik, sevenleri tarafından da destek görüyor. Sivrioğlu'nun mutfaktaki otoriter duruşunun ardındaki romantik kimliğinin ortaya çıkması, izleyicilerin ünlü şefe duyduğu sempatiyi daha da artırıyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve gün boyunca konuşulan bu kutlama mesajı, ikilinin mutluluk tablosunu bir kez daha tescillemiş oldu.