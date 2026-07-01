Türk pop müziğinin en çok aranan isimlerinden biri olan Hadise, sadece sahne şovlarıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Önceki akşam Almanya'da hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, konser sırasında öyle sözler sarf etti ki, yankıları Türkiye'ye kadar ulaştı. Şarkı aralarında seyircilerle dertleşen Hadise'nin annelik özlemi ve evlilik üzerine yaptığı imalar, hayranlarını heyecanlandırdı. Özellikle "Hadise anne olmak istiyor mu?", "Hadise Murat Boz ile sevgili mi?" gibi en çok merak edilen sorular, bu konserde yaşanan anlarla yeniden alevlendi. Ünlü yıldızın "doğru partner" vurgusu yapması ve kalabalığın verdiği efsane tepki, geceye damgasını vurdu.

HADİSE ANNE Mİ OLUYOR ALMANYA KONSERİNDE NELER SÖYLEDİ?

Sahnedeki enerjisiyle on binlerce kişiyi coşturan Hadise, konserin bir bölümünde müziği durdurup hayranlarıyla samimi bir sohbete başladı. Kısa süre önce ailesine katılan yeni bebek sayesinde ikinci kez hala olma sevincini yaşadığını duyuran şarkıcı, bu durumun kendisini duygusal anlamda çok etkilediğini ifade etti. Yeğenlerine duyduğu tarifsiz sevgiyi anlatan Hadise, konuyu aniden kendi geleceğine ve annelik hayallerine bağladı. Halalık duygusunun bile kendisini derinden sarstığını belirten sanatçı, "Şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam, anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum." sözleriyle hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Bu içten itirafın ardından konser alanında büyük bir alkış tufanı koptu.

HADİSE'NİN PARTNER KRİTERİ NEDİR?

Annelik itirafının hemen ardından sözlerine esprili bir şekilde devam eden Hadise, bu hayalini gerçekleştirmesi için önünde tek bir engel olduğunu söyledi. Hayatında şu an kimsenin olmadığına dikkat çeken ünlü isim, "Tabii önce doğru partneri bulmak lazım." diyerek tatlı bir sitemle yalnızlığını vurguladı. Hadise'nin hayat arkadaşı arayışına dair bu şeffaf açıklaması, seyirciler arasında sıcak bir etkileşim yarattı. Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulmak ve anne olmak isteyen şarkıcının bu doğal tavrı, geceyi izleyen herkesten tam not aldı.

SAHNEDE MURAT BOZ TEZAHÜRATINA HADİSE NASIL TEPKİ VERDİ?

Hadise'nin "doğru partner" arayışından bahsetmesi üzerine Almanya'daki hayranları hiç beklenmedik bir reaksiyon gösterdi. Geçmiş yıllarda aynı televizyon programında jüri üyeliği yaptıkları dönemden beri aralarında hep bir uyum olduğu konuşulan ve isimleri sık sık aşk dedikodularına karışan yakın dostu Murat Boz, seyircilerin aklına gelen ilk isim oldu. Binlerce kişi hep bir ağızdan "Murat, Murat" sloganları atmaya başladı. Konser alanını inleten Murat Boz tezahüratları karşısında Hadise'nin ne yapacağı büyük bir merak konusuydu. Ünlü şarkıcı bu duruma itiraz etmedi, konuyu değiştirmedi veya seyirciyi susturmaya çalışmadı. Aksine, kalabalığın bu coşkulu yakıştırmasına sadece tatlı bir tebessümle karşılık verdi. Hadise'nin anlamlı gülümsemesi, sosyal medyada ve arama motorlarında günün en çok konuşulan magazin olayı haline geldi.