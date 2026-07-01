Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dayanan bu teklif, ortaklığın giderilmesi davalarındaki istismarları durdurmayı hedefliyor. Mevcut işleyişte ihalelere herkes katılıp teklif verebiliyordu. Ancak yeni kurallar yasalaştığında, birinci açık artırmada sadece mülkün yasal sahipleri yarışabilecek. Dışarıdan gelen hiçbir alıcı ilk tura dahil olamayacak. Malatyalı ailelerin ellerindeki arazilerin, dış müdahalelerle yabancılara geçme riski bu kararla ortadan kaldırılıyor.

Satış Süreci Adım Adım Nasıl Gerçekleşecek?

Taşınmazların tasfiyesi tamamen şeffaf ve kademeli bir formata taşınıyor. Mahkeme öncelikle mülkün piyasa değerini, yani muhammen bedelini saptıyor. Değeri 1 milyon lira olarak kayıtlara geçen bir taşınmaz için açılacak ilk ihalede, Malatyalı mirasçıların en az bu rakamı ve masrafları gözeterek teklif yapması gerekiyor. İstenilen bedel aile içinden biri tarafından karşılandığında dosya kapatılıyor. Lakin mirasçılardan hiçbiri bu mülkü almak için adım atmazsa birinci satış düşürülüyor. Sistem, sadece mirasçıların pasif kalması halinde taşınmazın umumi katılıma açık ikinci bir ihale ile satılmasına müsaade ediyor.

Uzatma Taktikleri Yapanlara Maddi Darbe

Malatya adliyelerindeki süreçleri kendi kişisel inatlaşmaları yüzünden uzatan kötü niyetli mirasçılara geçit verilmeyecek. Yeni yasa, mahkemeleri kilitleyen bu tür tutumlara karşı ağır cezalar kurguluyor. Davayı baltalamaya yeltenen bir varis, taşınmaz değerinin tam yüzde 10'unu nakit teminat olarak yatırmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalacak. Bu teminatın yanı sıra, şahsın verdiği teklif bedelinin yüzde 5'i kadar idari para cezası da hanesine yazılacak. Yargının üzerindeki dosyaları eritmeyi ve keyfi davaları bitirmeyi hedefleyen bu radikal tedbirler, TBMM'deki oylamaların ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.