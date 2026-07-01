Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı resmi bilgilere göre, unutarak yiyip içmenin ibadetlere etkisi şu şekildedir:

Oruç Bozulmaz: Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, içen veya sigara kullanan kişinin orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu durumdaki kişinin orucuna devam etmesini buyurmuştur.

Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, içen veya sigara kullanan kişinin orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu durumdaki kişinin orucuna devam etmesini buyurmuştur. Hatırlayınca Ne Yapılmalı?: Kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakileri çıkarıp ağzını çalkalamalı ve niyetine devam etmelidir. Hatırladıktan sonra yutmaya devam edilirse oruç bozulur.

Kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakileri çıkarıp ağzını çalkalamalı ve niyetine devam etmelidir. Hatırladıktan sonra yutmaya devam edilirse oruç bozulur. Kaza veya Nafile Fark Eder Mi?: Bu kural sadece Ramazan orucu için değil; kaza, kefaret veya nafile olan tüm oruçlar için aynen geçerlidir.

1 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:10

03:10 Güneş: 05:00

05:00 Öğle: 12:35

12:35 İkindi: 16:29

16:29 Akşam: 20:02

20:02 Yatsı: 21:42

Malatya'da ikamet eden tüm okurlarımıza huzurlu bir gün diler, ibadetlerinizin ve dualarınızın kabulünü niyaz ederiz